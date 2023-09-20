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【施政前瞻】羅兵咸倡與中東等研跨境雙重上市機制，允人幣抽新股

20/09/2023

　　新一份《施政報告》將於下月出爐。羅兵咸永道香港表示，隨著全球經濟競相復常並重振經濟活動，香港正捲入了一場全新的增長、資金和人才競賽，香港必須繼續發展資本市場、促進金融產品多元化，並將香港打造成大灣區家族辦公室的主要樞紐，從而鞏固其作為區內首選金融中心的地位和聲譽。為了提振香港資本市場，該行建議，香港與全球證券交易所合作，探討跨境雙重上市機制，尤其是與中東和東南亞地區的交易所，以加強在港上市的吸引力。

 

 

　　同時，該行建議落實推行「新股通」計劃，認為這在加強互聯互通和促進企業通過人民幣籌集資金在香港上市方面具有巨大潛力。計劃將允許內地投資者使用人民幣參與香港的首次公開募股（IPO），香港投資者亦可以使用港元或人民幣認購內地IPO；通過將滬港通及深港通從二級市場擴展到IPO，可以增強香港與內地股票市場流動性。

 

倡擴大跨境理財通散戶投資者渠道

 

　　羅兵咸永道大灣區服務金融業市場主管合夥人陳宣統表示，跨境理財通的必要基礎架構已就位，加上有近兩年的良好運作，現在正是展望該計劃未來角色的最佳時機，該行建議擴大散戶投資者渠道，並納入其他投資者群體，例如機構投資者、高淨值人士和家族辦公室等。此外，推出更廣泛的產品，特別是私募基金和基礎設施等另類資產類別，將為投資者提供更大和更多元化的投資機會。

 

加快向「一帶一路」等地拓展香港的課稅協定網絡

 

　　羅兵咸永道香港私人財富稅務策劃合夥人林依汶表示，為加強國際合作，促進跨境人才流動，並為企業和個人提供理想的稅務安排，政府可加快拓展香港的課稅協定網絡，尤其是與「一帶一路」沿線主要的貿易夥伴和司法管轄區。探索新的稅務優惠和非財政激勵措施，例如為子女教育提供稅收減免，以及房屋補貼等，以吸引和挽留特定行業的人才，例如家族辦公室的專業人士。

 

　　此外，該行又建議，政府採用數據驅動的方法監測能源效率和消耗等方面的進展，以實現2050年碳中和目標。創科方面，建議港深創新及科技園加快批出土地以更靈活地適應市場變化，釐清數碼活動的稅收規定；政府亦應制定統一及全面的政府數據目錄，以促進公共部門內外的數據探索和共享。基建發展方面，建議通過引進重點企業辦公室統一協調長期的基建籌備項目，並定期向本地和國際商界公布進展。

 

建議股票印花稅減半 或只向賣方徵稅

 

　　羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，考慮政府庫房收入後，建議將現時買賣雙方合共須按交易額繳付0.26%的股票印花稅調低一半，調整時可透過只向賣方徵稅，除降低交易成本外，亦可鼓勵投資者作長遠投資。

 

　　黃金錢指出，現時本港股票印花稅較國內外等其他地方為高，包括國內A股市場最新將印花稅減至0.05%，而美國更沒有徵收印花稅，比較本港與美國、A股市場同時期上市的新股交易量，上述兩地的新股交易量均較香港為高，認為這大程度與交易成本有關。

 

　　他預料，印花稅減半後，雖仍較美國和中國內地的稅率為高，但仍具有一定刺激作用，吸引部分資金交易轉移到香港。他強調，要刺激港股交投不能單靠減低印花稅，長遠亦應探討跨境雙重上市機制、簡化創業板轉主板程序，及實行「新股通」計劃等，多管齊下才有望提升港股流通量和估值。他又認為，印花稅減半有利交易量增加，相信在「一加一減」情況下，庫房的股票印花稅稅收不會突然減半，對整體稅收的影響不大。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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