聯儲局鷹派暫停加息，銀行地產股齊跌可以點部署？

美國聯儲局昨日(20日)一如預期維持利率不變，但主席鮑威爾「放鷹」，指準備好在合適情況下再度加息，估計年底前將再加息一次，而明年減息幅度將低於先前預期。滙豐亦宣布，該行最優惠利率(P)維持不變，保留在目前5.875厘的水平。而滙控(00005)及渣打(02888)早前已受齊加按息刺激升過一輪，加上本港銀行暫沒跟美國加P，另英國通脹意外降至18個月最低，今晚(21日)英倫銀行是否加息存變數，銀行股今日普遍偏軟。地產股則在美國或再加息下維持弱勢，瑞銀最新報告又指本港樓價雖脫離「泡沫區」，但估值仍過高，料樓市短期持續疲弱，看來地產股暫難有起色。

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聯儲局料今年或再加息0.25厘 明年將減息兩次共0.5厘

聯儲局將聯邦基金利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，但最新點陣圖顯示，2023年底聯邦基金利率預期中值維持在5.6厘，並預期2024年底中值為5.1厘，高於6月預料的4.6厘，反映聯儲局估計今年仍有1次加息0.25厘的機會，明年將減息兩次共0.5厘，減幅低過6月時預期的1厘。19位官員中有12人預測年內再次加息，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後亦表示：「我們準備好在合適的情況下進一步加息，而且我們打算將政策維持在限制性水平，直到我們確信通脹正在朝著目標持續下行。」

聯儲局聲明又指，近幾個月就業增長放緩，但依然強勁；經濟活動以穩健速度增長，通脹率仍然高企，聯儲局對通脹風險維持高度關注，重申信貸收緊可能會打壓經濟活動，當局會將貨幣緊縮政策的滯後效應納入考量。另鮑威爾指，當局激進的加息很可能不會令經濟陷入低迷，軟著陸是一個合理的前景。在最新的預測中，聯儲局官員預計經濟增長會更好，失業率會更低，反映美國經濟將承受住加息的衝擊。

英國通脹意外降至18個月最低 高盛：英國利率很可能已觸頂

今晚英倫銀行亦會公布議息結果，市場普遍預期將會加息25基點，將指標利率上調至5.5厘見2007年高位，但英國國家統計局昨日公布英國8月份消費物價指數(CPI)由上月的6.8%意外降至6.7%，為18個月最低，亦低於市場預期的7%；扣除食品和燃料的核心通脹漲幅從6.9%降至6.2%。分析指，儘管最近通脹下降，但英倫銀行仍將對國內物價壓力居高不下的跡象感到擔憂，因此或會再次加息。

不過，交易員大幅下調了英倫銀行的加息預期。互換市場定價顯示，英國加息25個基點的可能性只有50%，而本周早些時候，市場原本以為幾乎肯定會加息。高盛集團經濟學家Ibrahim Quadri和Sven Jari Stehn表示，8月英國CPI放緩至6.7%，實質性地低於預期，英國的利率很可能已經觸頂，預計英倫銀行維持利率不變，並將終端政策利率預期從先前的5.5%下調至5.25%。

金管局：高息環境會維持一段時間 瑞銀：樓價脫離「泡沫區」惟估值仍過高

美國聯儲局維持利率不變，金管局亦維持基本利率在5.75厘。金管局表示，是次議息決定大致符合市場預期。美聯儲強調往後的議息決定將繼續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，故美國加息周期是否完結仍有待確定，而高息環境應會維持一段時間。港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

另外，瑞銀發表《全球房地產泡沫指數》報告指，雖然香港樓價自2015年來首度脫離「泡沫區」，但估值仍然過高。香港樓價於2003至2018年間累升近4倍，不過居民收入停滯不前，經通脹調整後租金亦僅升50%。以一個技術工人為例，需要用20年收入，才能買入一個面積60平方米的單位，香港人僅可勉強負擔到住房。香港樓價自去年中至今年中累跌7%，經通脹調整後的住宅樓價已重返2017年水平，然而，香港樓價仍被高估，而樓市庫存增加，意味市場短期將持續疲弱。

林家亨：港銀料只再跟加一次息 地產股跌勢近尾聲



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，聯儲局一般加完一輪息後最少要半年才會開始減息，初期亦不會連續減息，一定會慢慢減。明年美國雖有減息機會，但估計經濟衰退幅度不是太緊迫，即使有一季經濟負增長，幅度也料不會超過1%，所以美國有條件慢慢減息，預期明年只減兩次息，不會如6月時預期減4次，始終通脹仍然揮之不去。

至於地產股會否受美國繼續加息影響，林家亨指，11月應是美國最後一次加息，而由去年年初起美國已加息11次共5.25厘，香港銀行就只跟加了1厘息，因香港本身資金非常充裕，所以有條件不跟足美國加息。如果美國再加多一次息，相信香港銀行會最後一次跟加，投資者應會開始入市，地產股應已差不多走到熊市最後階段，故不需怕其再大跌。

今早銀行及地產股普遍跟隨大市下跌，滙控半日跌0.57%收報60.75元，渣打跌1.11%報71.35元，中銀香港(02388)跌1.17%報21.1元，恒生(00011)跌0.68%報95.05元，東亞(00023)跌0.41%報9.78元。地產股方面，新地(00016)跌0.75%報79.75元，恒地(00012)跌1.24%報19.9元，長實(01113)跌0.49%報40.3元，新世界(00017)跌1.56%報15.14元，信置(00083)跌2.77%報8.41元，嘉里建設(00683)跌2.61%報13.44元，九龍倉置業(01997)跌2.15%報29.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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