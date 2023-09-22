納指急挫港科技股先跌後倒升，獲大行唱好可博反彈？

美國聯儲局本月雖暫停加息，但維持鷹派立場，且獲最新公布的勞動力數據支持，料維持高利率更長時間，加上市場憂慮美國聯邦政府停擺，引發美股昨日(21日)急挫，其中納指急跌1.8%，今日(22日)港股中的科技股普遍低開，其後卻見超賣後反彈，其中昨日創出今年新低的騰訊(00700)半日倒升逾2%，難道科技股已見底，抑或至少會迎來短期反彈？本月雖有長倉基金沽出大型科技股，但部分科技股獲大行唱好，或可部署買入。

（資料圖片）

勞動力數據支持聯儲局鷹派立場 VIX恐慌指數飆升納指挫1.8%

聯儲局周四(21日)凌晨一如預期維持利率不變，但主席鮑威爾言論繼續放鷹，點陣圖顯示今年仍有機會再加息一次，明年減息幅度亦下調至只有兩次。此外，美國上周初領失業救濟金人數為20.1萬人，降至1月以來最低水平，遠低市場預期的22.5萬人，也不及前值22.1萬人，表明勞動力市場在繼續支撐經濟，支持聯儲局維持高利率更長時間的鷹派立場。再者，美國眾議院以212票對216票否決國防開支議案，美國市場再度憂慮聯邦政府停擺。VIX恐慌指數再飆14.4%，國債孳息率升至2008年金融海嘯以來最高。美股昨日急挫，其中納指跌245.14點或1.8%，道指跌370.46點或1.1%，標普500跌72.2點或1.6%，主要股指都跌破了關鍵的100日移動均線，一些市場技術分析師視為看跌訊號。

中概科技股也未能幸免，阿里巴巴(BABA)跌1.90%報84.11美元，京東(JD)跌1.78%報29.81美元。另騰訊ADR較港股低1.17%，折合299.47港元；美團(03690)ADR較港股低0.73%，折合115.45港元；小米(01810)ADR較港股低1.33%，折合11.53港元。

大摩：全球長倉基金沽大型中資科技股 9月暫淨走資117億

值得一提，A股自8月起持續錄得陸股通淨流出，引發外界對資金撤離中國股市的關注。摩根士丹利策略師在近日一份報告中指，全球主動型長倉(long-only)基金繼續淨賣出中國大型增長股和科技股，9月至今累計走資15億美元(約117億港元)。被動型基金同樣有淨賣出有關股票的趨勢，8月以來近乎悉數回吐了今年來的買入金額。大摩又引述新興市場投資基金研究公司(EPFR)數據指，美國和歐盟基金在8月淨賣出37億美元中國股票的基礎上，9月截至報告公布當日又淨賣出了17億美元。共同基金的頭部持倉騰訊、阿里巴巴(09988)、美團和京東(09618)都遭遇淨流出，其中美團和京東淨賣出總金額最大。

大摩此前亦指，長倉基金8月看淡部署倍增，對內地及本港股市的淨流出的淨沽額為32.9億美元，完全清倉年內買入的中國股票。

大和重申對內地互聯網行業正面看法 薦買騰訊網易快手

不過，大和近日發表研報，重申對內地互聯網行業正面看法，依次薦買騰訊、網易(09999)、拼多多、唯品會、快手(01024)。其中料騰訊及網易料未來數季遊戲收入增長趨勢加快，對網易9月至今《逆水寒》及《全明星街球派對》遊戲強勁表現感正面驚喜。短期亦看好美團，由於下半年利潤似乎具韌性。大和分別予騰訊、網易 、阿里、美團、百度、京東及快手目標價430元、182元、151元、175元、183元、185元及95元，均予「買入」評級。

中銀國際則指，近期與香港及上海的20家機構投資者進行討論，鑑於目前疲弱且波動的交易情緒，投資者對科網股變得更加審慎，並積極尋找有望跑贏大市的股票。該行看好擁有穩固競爭優勢(如在用戶、內容生態系統、研發/生產能力、變現模式及技術等方面)、今年下半年或明年可持續收入/盈利驅動確定性和可見度較高、良好現金開支政策包括股息政策、回購執行力及潛在併購，以及股東結構穩定的龍頭企業。此外，下半年偏好板塊為網絡遊戲及線上音樂，其次是線上廣告、線上招聘，偏好依次為騰訊、網易、騰訊音樂(01698)及快手，分別予目標價405元、192元、33元及81元，均予「買入」評級。

美銀引述騰訊指近期遊戲及廣告業務表現佳 予目標價450元



另外，美銀證券指，在深圳及廣州互聯網考察行程中，到訪騰訊辦公室，該行引述管理層指，對近期表現有信心，第三季本地遊戲商業化的進展較第二季為佳，8月推出的新遊戲《冒險島：楓之傳說》iOS遊戲吸金能力在市場排名第六，而於本月21日推出、自家研發的《Hyper Legend》錄得逾1000萬個預先登記，另《極速快感》正等待最後審批。海外遊戲增長繼續快過本地遊戲。



美銀證券又指，騰訊的廣告業務下半年將有健康增長，電商廣告吸引力增加，因為騰訊提升廣告表現，建立商戶品牌數據庫及影片庫存，而騰訊及阿里亦加強廣告合作。在電商平台競爭加劇、商戶尋求提升流量下，廣告業務將會受惠，騰訊是主要得益者，維持「買入」評級，目標價450元。

溫鋼城：與其揀買個別科技股 不如買科指ETF



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指騰訊股價已跌至近300元，過去300元都守得頗穩，近來作勢要試穿，管理層幾乎日日都有回購，都無法撐起股價，現時市盈率為16倍，惟阿里預測市盈率僅9倍，騰訊表現難免受影響，但若論往績市盈率，騰訊為13倍，阿里約21倍。其實，買科技股最好採「大包圍」策略，可較簡單買ETF如南方恒生科技(03033)。大家現時都只打算炒波幅，不打算長揸，加上政府未減股票印花稅，投資者有逾一成升幅就已沽貨。

至於個別股份表現，溫鋼城指，美團100多元開始有支持，可能要試100至110元，但因為已經超賣，股價挨著保歷加通道底，故亦有機會反彈至120多元。美團基本面不需擔心，開始由虧轉盈，2023年預期盈利增長3.3倍，2024年增長近七成，而內地人復常後返工，習慣一班同事叫外賣多於外出買飯，車手送到門口很方便，美團生意更易做，但其市盈率達26倍，在市況差時較蝕底。另外，百度(09888)雖然有AI概念，但預測市盈率達12.3倍，相比阿里不算便宜，近期股價亦展開跌浪，已四連陰，正醞釀形成頭肩頂，一旦跌穿頸線約120元，或跌至近100元。

科技股普遍先跌後反彈，其中騰訊公布昨日於聯交所回購132萬股，每股作價介乎302.2至307.2元，涉資約4億元，今早股價曾跌近1%低見300.2元，惟半日倒升逾2%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉