詐騙廣告防不勝防，議員倡立法規管，警方籲勿輕信網上投資項目

科技創新界功能界別議員邱達根指，詐騙廣告並非新鮮事，反覆出現是因為這些廣告被檢舉及下架後，騙徒很快會改頭換面，換一個IP或單位再投放廣告。另外，由於很多平台的廣告位置都會被分銷到第二、三線的網絡廣告商，令平台難以追溯背後投放廣告的人。

邱達根：立網絡安全法規管網絡廣告商

邱達根認為，詐騙廣告的出現很大程度上是網絡廣告商的責任，因其未能擔當守門員的角色，沒有從源頭分辨出詐騙廣告。他提倡香港應就網絡安全立法，製訂一定的罰則。他舉例，歐盟有《通用數據保護條例》（GDPR），內地亦有相關法例。當有法例監管，網絡廣告商可以有更多行動，如使用AI識別一些類似曾被檢舉過的廣告，禁止其在同一個平台出現。

另外，他指警方已加大數字安全方面的隊伍，他希望警方加強執法，並進一步聘請更多具備網絡及數字安全知識的人員，因網絡詐騙只會愈來愈多。

警方：勿輕信網上投資項目

警方接受《經濟通》通訊社查詢時呼籲市民，提防網上認識的陌生人推介的投資項目。如有懷疑，可利用搜尋器搜尋對方社交帳戶的照片、查看對方帳戶的朋友圈是否有異常或要求與對方視像通話；如對方自稱為股評人、KOL（網絡紅人）或名人，可在社交媒體查找其的真實帳戶，確認真偽。

投資前需要周詳考慮並認清風險，尤其涉及自己不熟悉的投資產品時，更需加倍謹慎；亦可向相關監管機構查詢有關的高回報投資產品是否存在。

警方網罪科於「守網者」網站推出了一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，並設流動應用程式，公眾在遇到可疑來電、投資網站等，可輸入可疑的網上平台帳戶名稱或號碼、收款帳戶、電話號碼、電郵地址、網址等，了解網絡安全風險。

撰文：經濟通採訪組