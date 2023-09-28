憂供應緊張油價創逾一年高大行齊唱好，三桶油邊隻最值博？航空股未宜撈底？

自俄羅斯與沙特阿拉伯早前宣布延長減產至年底，油價反覆上升，而上周美國原油庫存驟減220萬桶遠超預期，加上美國最大原油儲倉俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存創14個月低，加劇市場對全球供應吃緊的擔憂，刺激油價昨日(27日)再飆升，其中紐約期油每桶升3.29美元或3.6%至93.68美元，是自去年8月29日以來的最高收市價，布蘭特期油每桶亦升2.59美元或2.8%至96.55美元，正向100美元邁進，大行普遍唱好，其中摩通更指可能升至150美元，中海油(00883)及中石油(00857)今日(28日)齊逆市上升，「三桶油」哪隻最值博？另邊廂，中秋國慶長假將至，航空股卻受油價高企影響股價疲弱，可否撈底？

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上周美國原油庫存驟減220萬桶遠超預期 庫欣庫存創14個月低





美國能源資訊署公布，上周美國原油庫存減少220萬桶，至4.163億桶，遠超路透調查分析師所預期的減少32萬桶。此外，美國最大原油儲倉俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存上周減少94.3萬桶，至略低於2200萬桶，為2022年7月以來最低。由於煉油和出口需求強勁，庫欣的庫存一直在下降，接近歷史最低水準，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指，在做出提高產量的決定之前，全球能源市場供應將持續緊張。

油商Vitol：2030年前需求仍持續增長 摩通：布油或升至150美元



全球最大獨立原油貿易公司荷蘭維多集團(Vitol Group)執行長Russell Hardy表示，2023年全球石油需求預估將年增200萬桶/日，主要因為中國經濟重啟以及全球航空旅遊持續復甦將會帶動需求增長。此外，即使電動車以及可再生燃料市場正在擴大，在2030年以前石油市場的需求仍然會持續增長。



高盛上周將未來12個月的布蘭特原油價格預測從每桶93美元調升至每桶100美元，而這也是華爾街普遍的看法，摩通則警告供應面的衝擊和能源業的「超級周期」可能帶動布蘭特原油價格站上每桶150美元。石油大亨Harold Hamm旗下能源企業Continental Resources亦警告，若美國政府不鼓勵更多石油勘探，油價將朝向每桶150美元進發。另瑞銀預測未來幾個月布蘭特原油價格將在每桶90至100美元區間波動。

摩通：中石油相比寧德時代折讓過大 目標價升至7元



油股方面，摩通特別看好中石油，該行近日發表研究報告指，中石油作為綜合石油公司，是油價上升的受惠者，預測油價在每桶80至100美元區間內，當每桶油價上升1美元時，中石油的經營溢利將增加15億人民幣。中石油A股及H股股價今年至今已累漲超過60%(相對於同期上證指數持平，恒指累跌11%)，但仍比2007至2014年水平低50%，儘管料公司今年淨利潤將達1620億人民幣創新高，較2007至2014年平均水平超出25%。



摩通又認為雖然中石油A股及H股較寧德時代(滬：300750)跑贏86%及114%，但在油價每桶80美元的情況下，中石油的企業價值僅1.5萬億人民幣，相對於寧德時代的8000億人民幣。雖然中石油的盈利較寧德時代高出3至4倍，但相比寧德時代折讓仍然過大，將中石油H股目標價由6.1元升至7元，評級「增持」。





中秋國慶日均出入境旅客料增3倍 機票燃油附加費年內第3次上調

國家移民管理局昨日表示，中秋、國慶假期期間，隨著杭州亞運會召開、國際航線航班持續恢復、境外國家地區入境免簽等政策疊加，全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客預計將達到158萬人次，較去年同期增長約3倍，是2019年同期的90%；預計出入境客流高峰將主要集中在節前9月28日、29日和節後10月5日、6日。其中大型國際空港口岸出入境客流穩步增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場日均通關人數預計分別達到2.7萬、7萬、3.8萬人次。

另方面，據多家內媒報道，飛常準已接到航司通知，將於2023年10月5日(出票日期)起，上調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準，800公里或以下航線每位成人旅客收取70元人民幣燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取130元人民幣。這是國內航線燃油附加費今年第3次上調，將比現時的收費標準分別上漲10元和20元人民幣。此外，國內航班還要收取50元人民幣的民航機場建設費，即是說，800公里以上航線實際票價，在不含稅的基本票價上，自10月5日起總共要增加180元人民幣，創年內新高。

陳樂怡：油價短期料挑戰100美元中海油可吼 航空股宜待喘穩才考慮

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，油價近期主要受供應收緊推動，短期料續於高位徘徊，可挑戰100美元。OPEC+多個成員國宣布減產，執行方面亦比預期好。此外，當油價跌至70美元，美國將會補充石油儲備，也可支撐油價。不過，石油需求仍不明朗，雖然美國經濟向好，但內地自8月推出穩經濟政策，效果仍需時觀察。

油股方面，陳樂怡最看好中海油，指其主要經營上游業務，對油價最敏感，中期產量符合公司指引，成本管控得宜，且擁強勁現金流，派息比率有望提升，2024年息率預期達9厘以上，而中石油及中石化燃氣業務較多，較受內地經濟影響。至於內地航空股，除受油價高企及人幣貶值影響，國際業務復甦也不及國內業務理想，只恢復了一半，進展較慢，需時間改善，宜待股價喘穩才考慮。雖然國慶黃金周出入境旅客料比2019年疫情前增加，但宜轉吼旅遊平台股。

林家亨：料油價年尾前續反覆上升 中海油中石油可逢低吸

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目亦認為，油價一直到年尾前都會反覆上升，暫沒甚麼因素令其下跌，加上中國已全面開關，對石油需求仍呈上升格局，而油價是以美元計價，隨著美國連續多次加息，其他國家貨幣兌美元均已貶值，相反美元就升值。中海油及中石油每跌至保歷加通道中軸線都可吸納，而到了保歷加通道頂線不妨先食胡。不過，暫看不到任何誘因令油價升至150美元，除非有地區性大規模戰爭發生，每次很多外資評論指油價可升至超高水平，油價應快將見頂，記得去年2、3月時俄羅斯烏克蘭一發生戰爭，當時亦有人指油價會升至150美元，惟其後升至約110美元已無力再上慢慢回落。

「三桶油」今日表現各異，中海油半日升0.74%收報13.7元，中石油升1.2%報5.89元，惟中石化(00386)跌1.37%報4.33元。航空股則全線向下，國航(00753)跌1.32%報5.23元，南航(01055)跌1.31%報3.78元，東航(00670)跌0.37%報2.67元，國泰(00293)跌1.24%報7.96元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉