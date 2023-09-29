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【季結－息盡金來】內地第四季增長有望加快 油價破百油股宜食胡

29/09/2023

　　港股第三季以來一直在等消息，好不容易迎來7月底的政治局會議，公布政策方向後一時沖喜市場，但8月開始，市場認為中央政策並未具體落實，於是恒指由高位20353大幅回調，期間一直等待中央進一步刺激經濟措施。

 

(中海油網頁截圖)

  　　


　　8月下旬恒指低見17573後，市場盛傳有國家隊入市，恒指終止跌回升。到8月底中央接連兌現政治局會議政策方向，於股市及樓市更推出「組合拳」，股市方面有減半徵收證券交易印花稅，樓市方面先後推出「認房不認貸」及劃一「限購」與「非限購」城市首付比例為兩成等，種種措施推動恒指於9月初回升至18899高位。然而，9月以來中央並未再推政策，伴隨美匯轉強壓低人民幣匯價，加上恒大(03333)危機再度惡化，9月恒指再創年內低位17352，港股連跌兩個月。


黃偉康：成交減少預示再跌空間不大


　　資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股表現令人失望，主要因為中央刺激經濟政策出台後，雖有一定成效，但市場信心不足，成交低微之下，令大市容易受壓。故此，港股第四季要回升，需要更多政策配合，以至經濟數據是否有回暖跡象。


　　另外，外資亦是限制港股的一大原因，因為現時港元息率處於較高水平，即使資金未有外流，也普遍停留在銀行存款，需有巨大誘因才能令資金回流股票市場。其中包括內地經濟全面復甦，以及房地產問題逐步解決，否則，對以上問題的憂慮仍會對港股構成壓力。他指出，所幸近期成交不斷減少，似乎基金持股比例已大幅減少，故再大幅下跌的空間不太大，並不會跌至去年低15000水平，估計最壞到17000便應有支持，但受上述因素困擾，要升上18000至19000需有更多消息配合。


內地下季需大幅增長以保五


　　內地經濟方面，黃偉康預期10月份出口數據會較好，畢竟10月為出口旺季，亦有利內需相關企業。而且今年十一黃金周假期較長，有望進一步帶動消費經濟。最重要是經濟改善的情況能否延續至11至12月，到時「金九銀十」有可能出現的利好作用消退，若未有新政策出台，第四季將難有很大增長。


　　黃偉康認為，中央仍然希望將全年經濟增長維持在5%，而第三季表現已難有轉機，更可能只有4.1%，故第四季一定要有理想的增長，才可維持全年5%的增長目標。他覺得季內需要有更多刺激經濟政策落實，令第四季經濟增長率至少達到5.3至5.4%，才能抵消第三季經濟回落的壓力。因此，第四季經濟增長應會有明顯反彈，觀望更多刺激經濟政策落實，如減息等，相信後續仍會有消息。

 

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 


油價慎防掉頭回落


　　近期國際油價持續攀升，港股三桶油受惠造好，黃偉康指，油價近來的確有上升趨勢，因市場憂慮冬天及地緣政治因素，令油價升勢強勁。但他認為，油價升勢已近尾聲，紐油最多升至100美元便難進一步向上，故現時應宜保持警惕，因為油價一旦掉頭向下，就會影響整體油股表現。


　　黃偉康認為，全球經濟表現欠佳，原油需求未必如想像中強勁，故現時唯獨季節性因素帶動油價，而如果天氣影響比預期為低，油價觸及100美元後急跌的機會亦較大，故應留神。部署方面，黃偉康指中石油(00857)及中海油(00883)等油股派息利好作用已逐漸消化，而目三桶油持續破頂，難以估計阻力位。故以油價作為參考，料紐約期油升到每桶100美元左右便應離場，預計該水平亦會吸引較多獲利盤湧現。

 

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



車股宜揀比亞迪  小鵬


　　汽車板塊第三季內經歷高山低谷，受不同利好因素帶動造好。黃偉康分析指，近期就算是特斯拉，都開始面臨發展阻力，其中歐盟明顯開始對外國車企實施壁壘政策，對象包括中國及美國車企，令市場憂慮升溫。但他認為，電動汽車市場不斷轉型，而比亞迪(01211)抗跌力強，小鵬(09868)亦有與大眾合作的背景，預期兩間車企於歐盟壁壘政策下免疫力較高。至於其餘車股，除非內地推出力度十足的刺激經濟政策，否則大部分表現都會較為疲弱。他認為比亞迪於230元以下值得吸納，而小鵬於62元亦已開始亦見支持，預計59元更有較強支持，兩股都相對值博。

 

撰文: 經濟通通訊社記者  戚朗軒

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