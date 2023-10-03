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《午市前瞻》恒指料試16800支持 小米穩定惟難炒起

03/10/2023

　　恒生指數半日報17278，跌531點或3%，主板成交逾554億元。恒生中國企業指數報5942，跌206點或3.4%。恒生科技指數報3807，跌113點或2.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報298元，跌8.2元或2.7%，成交24.12億元；友邦收報64.05元，升0.2元或0.3%，成交21.77億元；阿里收報82.8元，跌2.8元或3.3%，成交17.28億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報108.6元，跌6元或5.2%，成交13.2億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(小米網頁截圖)

 

黃偉豪：缺北水兼美元強  港股易大上大落

 

　　內地最新公布9月份財新服務業PMI報50.2，雖然連續九個月位於擴張區間，但較上月回落1.6個百分點，再創年內新低。恒指10月首個交易日急挫，低開逾200點後跌幅持續擴大，半日跌近600點。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，港股整體走勢偏弱，本周沒有北水令市況容易大上大落，同時美匯指數升至106.8高位，都會令港股受壓。


　　他提到，港股在多重利淡因素夾擊下大有機會試穿17000。他表示，恒指的關鍵位為16800水平，該位為去年11月阻力變支持的重要水平，暫時觀望恒指能否守穩該位。

 

小米難炒  憧憬中美關係改善可留意中芯申洲


　　港股弱勢下，幾乎所有板塊均下跌，小米(01810)上日抽升5%後，今日回吐逾2%，仍跑贏大市。消息面方面，小米公布第二季於香港地區整體收入按季增加逾15%，智能手機收入增加9%，非智能手機部分增長31%。黃偉豪分析指，小米今年以來已跑贏大市與其他科技股，原因之一是股價在過去兩年表現較差，其次是盈利穩定，對股價自然有一定支持。


　　但他指出，小米盈利穩定惟增長緩慢，近年業績仍然側重手機銷售，未能擴大收入來源，毛利增長緩慢，難給予太高估值，建議現時只以短炒為主，市況不佳下難以獨自逆勢向上。

 

　　黃偉豪又提到，近期多個板塊表現不佳，但憧憬中美關係有望改善，與及習拜會等等消息，與中美博弈有關的股份諸如晶片股中芯(00981)、車股與出口紡織股申洲(02313)可以多加留意。

 

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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