銷售暫未受惠「金九銀十」傳統旺季，新能源車股可以點部署？

新能源車企紛紛公布9月交付量數據，雖然「金九銀十」傳統旺季到來，但從數據來看，暫未見受惠很大，比亞迪(01211)9月銷量按年增43%至近29萬輛，但按月僅增5%。 「造車新勢力」方面，只有小鵬汽車(09868)9月交付量按月增12%，有較大按月增長，理想汽車(02015)僅按月增3%，蔚來(09866)更按月跌19%。小鵬近期股價也較硬淨，今日(3日)恒指急跌再創年內新低，小鵬也跌不足1%，在新能源車股中最值博？應如何部署？

（小鵬汽車網頁截圖）

比亞迪9月銷量環比增5%至近29萬輛 花旗予目標價602元

比亞迪9月銷量約28.7萬輛，同比增長42.8%，環比增長5%，而首9個月銷量約207.9萬輛，升75.48%。9月海外銷售新能源乘用車合計2.8萬輛，環比增長12%。9月產量約27.9萬輛，升36.6%，首9個月產量211.3萬輛，升76.6%。花旗發表研究報告指，採用SoTP估值法，予比亞迪H股目標價602元，評級為「買入」。

另值得一提，根據TrendForce集邦諮詢統計，今年8月全球37個銷售市場汽車銷量合計為555萬輛，較7月增長近1%。前十大汽車品牌的組成與上月相同，前三名依序為豐田、大眾、本田，比亞迪則取代福特成為8月汽車銷量排第四的品牌。TrendForce指，比亞迪因車款已全數轉為新能源車，故中國市場內需不佳對其影響較小，8月銷量增長5%，市佔率與第三名的本田僅差0.1%。不過，因為日系車廠還有東南亞等市場的貢獻，故比亞迪要在全球市場範圍內超越本田，關鍵是在海外市場的擴張速度。





理想9月交付量環比增3%至3.6萬輛 大摩：勢頭強勁惟競爭日益激烈

理想汽車9月共計交付新車約3.6萬輛，同比增約2.1倍，環比增3%，創單月交付量新高。今年第三季累計交付量約10.5萬輛，同比增長2.9倍，而全年累計交付量約24.4萬輛。集團指，在9月，周銷量、月銷量和訂單量均創新高，其中9月訂單量已超過4萬輛，其中理想L系列三款車型已經連續兩個月單車交付均突破萬輛，在20萬元以上人民幣NEV市場的市佔率持續提升，位居中國品牌新能源銷量前二，並連續6個月蟬聯中國30萬元以上人民幣SUV銷量冠軍。

摩根士丹利指，理想汽車於9月交付3.6萬輛汽車，已連續8個月持續上升。另方面，理想的競爭對手華為的AITO M7訂單持續強勁，並於9月12至30日突破3萬輛確認訂單。雖然理想的訂單勢頭依然強勁，但日益激烈的競爭或會迫使公司採取更積極的促銷活動來應對，這將限制其下半年汽車毛利率的上升空間。此外，市場亦密切關注將於12月正式上市的Li Mega，它將成為投資者衡量理想即將推出的純電動車陣容策略的重要車款。該行予理想「增持」評級，目標價53美元。

蔚來9月交付量環比跌19%至1.6萬輛 小鵬增12%至1.53萬輛

蔚來9月交付約1.6萬輛汽車，同比增長43.8%，環比跌19%，有關交付包括1.15萬輛電動SUV以及4137輛電動轎車。第三季交付5.5萬輛汽車，同比增長75.4%。截至9月30日，集團累計交付量約39.9萬輛。於9月15日，該集團開始交付新電動轎跑SUVEC6。

小鵬汽車9月則交付新車1.53萬輛，環比增11.83%，同比增80.79%，其中小鵬G6在9月交付達8132輛，累計交付達19381輛。小鵬汽車2023年第三季累計交付智能車達40008輛，較第二季環比增長72%。集團指，目前小鵬G6產能已顯著提升，接下來交付進程將進一步提速。此外，繼9月初亮相慕尼黑國際汽車展(IAA)後，小鵬汽車加速推進國際化進程。於9月底，小鵬汽車在4個歐洲國家(挪威、瑞典、荷蘭和丹麥)啟動了小鵬G9的第一批客戶交付。

大摩：蔚來第三季交付量只達指引下限 仍料明年實現盈虧平衡

摩根士丹利表示，蔚來9月銷量達到15641輛，按年增長44%，但按月比較則下跌19%，低於市場預期的上限，預期中秋及國慶長假期內的有約2000至3000輛的銷量將結轉至10月。蔚來單月SUV銷量按月下跌4%至11504輛，而轎車車型表現仍然疲弱，按月下降43%。第三季蔚來累計汽車交付量達到55432輛，處於公司指引的下限。

大摩又指，自9月18日宣布發行可換股債券以來，蔚來美股股價已回調13%，對比同期納指下跌4%，投資者情緒或受到市場推測公司需要進一步融資而受到打擊。目前市場上所有目光都集中於公司第四季的訂單情況及銷售步伐，憧憬積極的銷售策略及高質量的執行能力將是蔚來實現每月2萬至2.5萬輛交付目標的關鍵所在，現時仍然預測公司將於明年實現盈虧平衡，給予美股目標價18.7美元，評級為「增持」。

黃瑋傑：小鵬銷量受惠低基數較值博 理想走為上着比亞迪宜先沽出



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，從新能源車企9月交付數據來看，「金九銀十」效應沒出現，雖然9月交付量同比升幅仍大，但按月比較除小鵬有12%升幅外，比亞迪只增5%，理想只增3%，蔚來和吉利(00175)旗下極氪更錄得按月下跌，反映中國新能源車滲透率到了現水平，銷售要再按月升一兩成可能性降低。不過，小鵬9月只賣出15000部車，按月增幅卻達12%，主要因基數較低，相信其按月持續有高增長難度較低。反觀理想銷量已達3.6萬，即使再升至4萬也只增10%，但未必1個月就達到。小鵬隨時可因推出新車款刺激銷量，由15000部升至20000部增幅也達兩三成。

（《開市Good Morning》節目截圖）

黃瑋傑續指，小鵬近期股價走勢亦罕有地強勢，偏離100天及250天線之上，現仍挨近20天及50天線，反而蔚來已跌穿五條移動平均線，RSI只有39，而以往強勢的理想最近亦跌穿100天線，連比亞迪RSI也在50以下，唯有小鵬RSI仍有56，短期以其最值博。小鵬上周五(29日)有一上升裂口介乎65.9至67.1元，若要補回需回至66元，可於該處買入，以近期低位62元止蝕。至於理想，其股價已由強轉弱，100天線跌穿5日都未能重上，RSI只有31，恐繼續下行，有貨走為上着。而比亞迪跌穿之前橫行區238元後，恐下試250天線約226元，有貨宜先沽出，跌至226元再買入。

新能源車股今日普遍下挫，比亞迪跌1.41%收報238.6元，理想跌3.04%報134.1元，蔚來跌5.6%報67.45元，惟小鵬只跌0.64%報69.5元，零跑(09863)亦只跌0.43%報34.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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