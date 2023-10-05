【收市短打】大市氣氛薄弱彈力欠奉，北水回歸前難扭弱勢；李澤銘：把握機會入強勢股（有片）

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

美債息從高位回順，美股周三（4日）倒升收市，至於港股連跌兩個交易日累跌613點並創今年新低後，今日（5日）隨外圍略為反彈，高開54點後升幅一度縮水至1點，接線保力加通道底部見支持，一度反彈140點，見17336全日高位，午後變動不大，最終收報17213點，升18點，成交額再縮水，沒有最低只有更低，全日只有470.048億元。港股目前處於本年低位，但仍未見資金入場趁低吸納，李澤銘相信要等待北水下周回歸才有改善。另外，一眾重磅股近日出現大幅度回吐，包括北水的「股股」電訊股及石油石化股。他建議有興趣入市的投資者，把握北水回歸前的機會。而美國汽油需求放緩，國際油價在高位借勢獲利回吐，跌幅一度達5.7%，是去年9月以來即市最大單日跌幅。不過李澤銘認為油價長遠易升難跌，因為供應缺口難以填補，供不應求的情況將持續至冬天，油價調整正正是吼入油股的機會。

立即去片：https://youtu.be/I302g0YkDZw





etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載