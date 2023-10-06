《嚟緊炒D乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望14.5銀

特首李家超月底發表新一份施政報告，此前地產界人士以至前官員都落力提倡「減辣」。曾任財政司司長的全國政協常委唐英年接受本地傳媒訪問時表示，認同現為「減辣」時機，可酌量減辣，例如3000萬元或以上豪宅，可考慮不收從價印花稅。



中原集團主席施永青在一記者會上建議全面撤銷樓市「辣招」，認為過往推辣招屬權宜之計，但現時本港地產市場受壓較大，並可確認樓市已轉勢，冀政府措施「早做好過遲做」。他指出，買家印花稅(BSD)可考慮取消，因與政府「高才通」政策自相矛盾；取消雙重印花稅(DSD)則有助買樓收租人士。



今日本地地產股炒上，恒隆地產(00101)一度急升近6%，高見11.08元。恒隆地產主要從事物業投資、物業發展、經營停車場管理及物業管理等。恒隆地產截至2023年6月底止半年度業績，錄得股東應佔溢利23.94億元，按年增長22.9%；股東應佔基本純利微增0.4%至22.25億元。

（恒隆地產網頁截圖）



期內，營業額減1.2%至52.37億元；物業租賃營業額增5%至52.37億元，除稅前溢利增24.8%至35.53億元；內地方面，營業額增5.6%至35.54億元，香港方面，營業額增加4%至16.83億元。



裂口高開，現價可買



期內，恒隆地產在內地商場業務組合的收入增長12.9%至24.96億元人民幣，在內地辦公樓組合的租金收入增6%至5.8億元人民幣；另外，香港零售物業的收入增6.1%至10.09億元，出租率達97%；辦公樓的收入增加1.3%至5.52億元，出租率為88%；住宅及服務式寓所的收入則減0.8%至1.22億元，出租率為66%。



物業銷售方面，並無錄得營業額，業績轉盈為虧，錄得除稅前虧損2300萬元；期內，集團皓日(The Aperture)以11.08億元售出合共126個住宅單位。於2023年6月30日，集團之現金及銀行存款結餘總額為47.12億元，借貸總額為471.6億元。債項股權比率(借貸總額除以總權益)為33.7%，2022年12月31日為31.8%。



恒隆地產半日報收10.86元，升3.6%，成交約217萬股，涉資2344萬元，盤中高見11.08元，最低見10.7元。



技術走勢方面，該股今日裂口高開，走勢現陀螺，由於10天、20天及50天線幾近重疊，而10天線升越20天線，向上形態明顯不過，錢駿建議現價買入，首站睇12.08銀，中線上望14.5銀，長線以19銀為最終獲利目標，跌穿8.5銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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