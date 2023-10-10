大行看淡阿里上季業績紛降目標，股價升極有限未屆吸納時？

阿里巴巴(09988)將於下個月公布上季業績，大行普遍看淡，預期業績將受累零售銷售放緩，紛下調目標價，部分同時調低阿里收入及盈利預測，不過仍普遍給予「買入」或「增持」評級。阿里昨日(9日)跌約1%後，今早(10日)隨大市反彈逾2%。值得一提，阿里早前宣布擬分拆菜鳥在港上市，昨日又公布天貓「雙11」激勵計劃，阿里媽媽將投入逾30億補貼，在近日股價走勢較弱下可否部署買入？抑或相關消息料對股價刺激有限，未到吸納之時？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

滙證料阿里上季業績受累零售銷售放緩 目標價降至132元

滙證發表研報，將阿里截至9月財季的客戶管理收入(CMR)預測由按年增長6%下調至4%，低於市場預期的5.7%，主要因零售銷售放緩。儘管中小企業的廣告需求強勁，但商品交易總額(GMV)按季增長放緩拖累整體細分市場表現。整體而言，預計阿里上財季收入按年增長8%至2240億人民幣，經調整EBITDA亦升13%至410億人民幣。此外，最近阿里雲業務管理層方面的變化，加上重新調整策略，可能在短期內阻礙雲業務變現的潛力，減少上行空間，尤其是在生成式人工智能(AIGC)變現機會尚未出現的情況下。將阿里2024至26財年收入預測削減1%、1.5%及1.5%，維持「買入」評級，美股目標價由142美元降至135美元，H股目標價由138元降至132元。

花旗預期阿里截至9月底止第二財季CMR按年增3%至685億人民幣，綜合收入料按年增7.5%至2226億人民幣。展望第三財季，受惠「雙11」的季節性因素及加強與微信合作，預料日活躍用戶數(DAU)增長轉正將提高轉換率，CMR增速有可能優於GMV。惟將其第二財季收入和經調整純利預測分別下調4.5%和10.5%，以反映CMR增長放緩，及直接銷售增長部分被雲收入所抵銷。同時下調2024至2026財年淨收入和經調整純利預測，以反映對CMR、直接銷售和淘寶天貓EBITA增長的前景看法保守。惟考慮到阿里現時估值不高，維持「買入」評級，目標價由148元降至144元。

大和：料上季淘寶天貓等收入增長放緩 目標價削9%至137元



大和預計阿里2024財年第二財季淘寶天貓、本地服務和菜鳥業務的收入增長放緩，預測營收按年增7%至2217億人民幣，非美國通用會計準則EBITA按年增15%至415億人民幣，略低於市場預測。考慮到對淘寶及天貓和國際商務業務的投資，將集團2024至2026財年每股盈利預測削減4至5%，將目標價從151元削減9%至137元，重申「買入」評級。



摩根士丹利預期阿里第二財季收入2230億人民幣，按年增長7.8%，雖然CMR及本地客戶服務受宏觀經濟影響，但部分不利因素被國際收入強勁所抵銷，相信現價已反映宏觀經濟對GMV的影響，加上消費氣氛逐漸改善，因此估計CMR增長2%至3%，淘寶天貓收入增長3.4%，經調整EBITDA按年升14%，主要受惠經營效率改善，維持為行業首選。公司資本管理強勁，現價相當於2024財年預測市盈率9倍，屬吸引水平，評級「增持」，美股目標價150美元。

高盛：下調收入預測目標降至131元 摩通：股價已部分反映業績疲軟

高盛指，阿里即將公布截至9月份的季度業績，考慮更廣泛的消費較預期略為疲軟，以及撇除淘寶天貓外，另外五大業務虧損持續收窄，預料集團EBITA為410億人民幣，按年升14%，主要受惠CMR按年升3%，而淘寶天貓業務EBITA按年升1%至460億人民幣，其他五大業務虧損按年收窄至21億人民幣。將集團2024至26財年收入預測下調至收縮3%至收縮2%，調整後純利預測則上調1%，並將目標價由134元降至131元，維持「買入」評級，繼續視為科網股首選之一，並維持其於確信買入名單。

摩通預計阿里2024財年第二季收入按年增長8%至2250億人民幣，比市場預期低1%，相信國際業務和菜鳥跨境業務的強勁增長將部分抵銷中國零售商業客戶管理疲軟的收入。經調整淨利潤預測按年增長13%至380億人民幣，比市場預期低5%，因認為市場過度看好中國零售商業客戶管理業務增長，而且線下業務(零售、本地服務和娛樂)的比較基礎與6月季度相比更加艱難。自8月份發布首財季業績以來，阿里股價已下跌13%，疲軟表現已部分反映在股價。展望未來，考慮到與微信流量的深度合作以及為商家提供的新營銷工具，對12月季度收入增長前景保持樂觀。基於2024財年15倍市盈率預測，重申其「增持」評級，港股目標價145元，美股目標價150美元。

天貓雙11激勵計劃公布 阿里媽媽投入逾30億補貼

值得一提，阿里媽媽昨日發布今年「雙11」購物節對商家、達人的激勵計劃，總計超30億補貼。中小商家將在今年天貓雙11持續獲得增量紅利，並面向中小商家推出「百萬商家計劃」，總計投入超20億現金，目標讓更多中小商家在雙11中實現百萬成交。另外，對商家雙11期間的引流推廣、全網種草需求，面向淘寶客投入10億補貼，激勵淘寶客幫助商家提高商品成交轉化率。雙11期間阿里媽媽又拿出億級流量、5000萬現金補貼直播和短視頻商家、達人，在雙11期間達成目標，就能拿到最多18200元流量券補貼。另針對阿里媽媽兩大AI產品(萬相台無界版和阿里媽媽百靈)推出千萬體驗金計劃，幫助商家利用AI技術實現更輕鬆更高效的運營目標。

另外，支付寶表示，2023年國慶假期(9月29日至10月6日)中國出境遊客的交易人數已恢復至2019年同期近八成，人均消費金額更達2019年同期的105%。數據亦顯示，國慶期間支付寶在香港的交易筆數、金額和人數都遠超2019年同期，目前在香港超九成商戶可以使用支付寶，帶動交易筆數反超2019年近2倍。

陳樂怡：往後業績要看消費市道能否復甦 惟80元邊可中長線吸納

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，上季內地零售市道麻麻，料電商GMV增速放緩，單價受壓，市場亦調低阿里盈利預測，並觀望其雲業務進展，以及管理層變動後集團變現能力。雖然阿里上季國際業務有亮點，但往後業績表現以至估值提升仍要視乎消費市道有否好轉。至於阿里早前宣布擬分拆菜鳥上市，在市況欠佳下料對股價刺激作用有限，且菜鳥亦非集團最賺錢業務，其他業務更有價值。不過，阿里作為電商龍頭，有穩定現金流，並涉足各業務範疇，股價若回至80元邊可作中長線吸納，惟要有心理準備短線難大升。

阿里半日升2.56%收報84.2元，成交13.22億元。而因聯儲局官員發表鴿派言論，美國十年期國債孳息率回落至4.67%，其他科技股亦集體造好，騰訊(00700)升0.65%報309元，美團(03690)升3.58%報112.8元，網易(09999)升3.31%報165.5元，，京東(09618)升2.29%報116.4元，百度(09888)升1.94%報131.5元，快手(01024)升2.48%報64.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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