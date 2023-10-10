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《午市前瞻》以巴因素心理影響較大 美團現價只宜短炒 再跌才買

10/10/2023

恒生指數半日報17743，升226點或1.3%，主板成交逾441億元。恒生中國企業指數報6079，升80點或1.3%。恒生科技指數報3887，升62點或1.6%。

　　恒生指數半日報17743，升226點或1.3%，主板成交逾441億元。恒生中國企業指數報6079，升80點或1.3%。恒生科技指數報3887，升62點或1.6%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報309元，升2元或0.7%，成交29.24億元；美團收報112.8元，升3.9元或3.6%，成交22.46億元；阿里收報84.2元，升2.1元或2.6%，成交13.22億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

溫鋼城：以巴非主要產油國，又非重要經濟體

 

　　美國聯儲局官員放鴿，美股應聲反彈，無懼以巴戰事因素。港股跟隨造好，半日最多升近400點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，以巴戰事因素對股市影響較細，因為以色列及巴勒斯坦都並非主要產油國，又非G7成員國，較整體對經濟市場影響較輕，主要心理影響較大，股市難因此而大跌。恒指方面最多跌至16800至17000關料有支持力度，反而向上則有望挑戰18500。

 

(網上圖片)

 

美團短線反彈目標最多125至128元

 

　　港股回升，多個早前跌殘板塊一同反彈，科技、食品、內銀內險以至內房都有一定回升幅度。身為重磅藍籌的美團半日一度升逾5%，自9月初以來首度重上10天線，為上午最佳表現藍籌。溫鋼城指升市下美團難以逆市下跌，畢竟大市回升亦要靠重磅科技股。他一直看好美團今年業績表現，因疫後復常多人返回辦公室上班，自然多叫外賣，而半年業績亦正好反映這看法，但無奈大股東信心薄弱，年內多番減持，影響股價表現。他預期美團延續現時升勢下，初步目標為118元前底部支持水平，再進一步最多到125至128元為早前的頭肩頂頸線水平，短線較難突破此一阻力。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

100元水平更宜作中長線部署

 

　　溫鋼城解釋，雖然看好美團，但料大市今年內仍有機會再試新低，主因內地經濟數據疲弱，他早前預計恒指年內有機會下試16000，故美團身為重磅股，亦有跟隨探底的壓力。他指，只要大股東不再減持美團，撇除大市因素，單計美團業績便有利支撐股價。但現價作中長線部署較為雞肋，若有機會再下試104元至105元，甚或100元，屆時再吸納會較為划算。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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