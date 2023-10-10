偽冒政圈股評人詐騙廣告頻現，《經濟通》密切關注事件已檢舉投訴（有片）

科技日新月異，不同的社交及通訊平台日益發達，但有不法之徒利用詐騙廣告企圖騙取市民的寶貴財產。近月《經濟通》旗下不同社交平台、公司網站和手機應用程式，發現多個偽冒政圈中人的詐騙廣告；另外，亦有騙徒盜用多名股評人的相片、文章等，以宣傳所謂的「投資班」或「投資群組」，要求受害人轉帳，訛稱為其投資，或給予所謂的「貼士」，說服受害人購入股份。

《經濟通》通訊社已檢舉及投訴相關廣告，並會密切關注事件。有股評人表示，詐騙廣告幾年前已出現，但防不勝防。通訊平台、股評人都不勝其擾，有投資者更蒙受損失。

曾有受害人向「真陸叔」追討損失

偽冒股評人詐騙廣告的「主角」，都是大家熟悉的股評人資深股評人，陸叔－陳永陸亦是「主角」之一。真正的陸叔對《經濟通》表示，曾有受害人突然在公開場合向他追討損失，了解過事件來龍去脈後，原來受害人被騙了20多萬元。他說：「受害人仍深信騙徒是我本人，希望向我討回被騙的金錢」。陳永陸指，他曾報警備案，亦知道有受害人報案，但他認為警方難以追蹤騙徒的去向；他亦擔心假的消息會一傳十、十傳百，令自己的聲譽受損。

他呼籲投資者，投資講求自己思考、融匯貫通，亦澄清自己從未開班教學，奉勤投資者小心過濾網上廣告。

郭思治：我的友人也受騙

另一位股評人郭思治形容，詐騙廣告在社交網站是鋪天蓋地的，曾有相識了30多年的朋友亦誤信騙徒是他本人，因而轉帳了5萬元予騙徒作投資。郭思治表示，他替受害人感到痛心，相信仍有很多受害人未有報案或追究。

他勸籲投資者不要相信過於投機的投資；詐騙廣告僅會有股評人的照片或錄音，但不會有真人露面並作即時反應，投資者可以此辨認股評人的身份真偽。騙徒或表示會退還投資損失的金額，郭思治指投資風險一定是自負的。

熊麗萍：唯有提高警覺

股評人熊麗萍則表示，她曾在社交網站作出澄清，但詐騙廣告仍不斷出現，擔心並非每位投資者都可找到她本人求證廣告真偽。她呼籲投資者要提高警覺，例如留意社交網站上的廣告是否有「贊助」字樣，或有機會是騙徒投放的廣告；亦可比較股評人的評論風格，她表示自己從不會直接或「到肉地」勸籲投資者購買指定股份。

網站營運者角色被動

《經濟通》通訊社總經理陳藻溎表示，公司網站及應用程式上的廣告，有一部分是由廣告營辦商Google負責，騙徒只需開設一個帳戶即可投放廣告，甚至可指定將廣告投放在財經網站上，精準針對投資者。

他表示，公司已安排人手監察這些詐騙廣告，一有發現便馬上檢舉及投訴。但由於Google未能從源頭識別並阻截假廣告，即使檢舉後廣告下架，相關帳戶被封鎖，但騙徒仍可以轉用其他帳號繼續投放廣告。因此即使不斷檢舉，仍會有新的詐騙廣告出現。他呼籲市民，如發現廣告是直接轉跳到去Whatsapp或其他通訊程式，應抱有懷疑態度並協助檢舉。

撰文：經濟通採訪組

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