財政部在港增發260億人幣國債，月內先發160億
11/10/2023
財政部宣布，經國務院批准，2023年財政部在香港發行人民幣國債規模增加至500億元(人民幣．下同)，在第一期、第二期累計發行240億元基礎上，第四季還將分兩期分別發行160億元、100億元。
現定於10月25日通過招標發行第三期人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。
撰文：經濟通中國組
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
11/10/2023
財政部宣布，經國務院批准，2023年財政部在香港發行人民幣國債規模增加至500億元(人民幣．下同)，在第一期、第二期累計發行240億元基礎上，第四季還將分兩期分別發行160億元、100億元。
現定於10月25日通過招標發行第三期人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。
撰文：經濟通中國組
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
更多財經熱話
11/10/2023
11/10/2023
11/10/2023
11/10/2023
11/10/2023
11/10/2023
11/10/2023
10/10/2023
10/10/2023
延伸閱讀
11/10/2023 16:41 《盤後部署》恒指有望挑戰18899，舜宇光學中線目標80元
11/10/2023 16:13 恒指升228點收報17893，舜宇升逾12%信義光能漲逾7%
11/10/2023 16:52 《小傳日記》走資情況嚴重？擴大內需必先堵塞漏洞！
11/10/2023 13:39 花旗：香港今年千萬富翁人數40.8萬，每14人就有1位
11/10/2023 16:25 【高息定存】多間銀行推綠債退款優惠，4.85厘存息高過綠債息
11/10/2023 17:46 【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３３億元，買美團沽中移動
11/10/2023 08:51 【大行炒Ｄ乜】富瑞調低友邦目標１１％，復星醫藥遭滙證大削目標
06/10/2023 12:28 《嚟緊炒Ｄ乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望１４﹒５銀
11/10/2023 16:37 《財資快訊》美電升報７﹒８２０３，一年期拆息維持５﹒１厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2023 18:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/10/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事11/10/2023
《神州經脈》一帶一路峰會下周開，成蕾刑滿驅逐出境，A股升
|財經熱話11/10/2023
黃金周內地樓市仍低迷，碧桂園深陷債務危機，內房暫勿沾手？
|生財有道11/10/2023
【高息定存】多間銀行推綠債退款優惠，4.85厘存息高過綠債息
|財經熱話11/10/2023
【收市短打】港股連升五日，十月底留意兩大利好因素？
|財經熱話11/10/2023
財政部在港增發260億人幣國債，月內先發160億
|市場動向11/10/2023
香港秋季電子產品展 etnet經濟通中小企讀者親臨 更有機會獲得免費咖啡及保溫杯
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰