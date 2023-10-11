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財政部在港增發260億人幣國債，月內先發160億

11/10/2023

　　財政部宣布，經國務院批准，2023年財政部在香港發行人民幣國債規模增加至500億元(人民幣．下同)，在第一期、第二期累計發行240億元基礎上，第四季還將分兩期分別發行160億元、100億元。


　　現定於10月25日通過招標發行第三期人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。

撰文：經濟通中國組

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