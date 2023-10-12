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《午市前瞻》匯金增持未必可推動大市向上 港交所300以下值博

12/10/2023

　　恒生指數半日報18231，升338點或1.9%，主板成交近564億元。恒生中國企業指數報6267，升134點或2.2%。恒生科技指數報4017，升64點或1.6%。


　　恒指三大成交股份依次為建行(00939)、騰訊(00700)及美團(03690)；建行收報4.7元，升0.26元或5.9%，成交33.32億元；騰訊收報315.8元，升4.8元或1.5%，成交21.32億元；美團收報118.7元，升2.2元或1.9%，成交16.41億元。國指三大成交股份依次為建行、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報85.85元，升1.25元或1.5%，成交11.92億元。

 

(港交所網頁截圖)

 

聶振邦：中央希望透過增持內銀股提升資金流動

　　國有獨資公司匯金昨日通過上交所交易系統，增持四大國有銀行A股股份，對工商銀行(01398)(滬:601398)、農業銀行(01288)(滬:601288)、中國銀行(03988)(滬:601988)及建設銀行(00939)(滬:601939)分別增持2761.2萬股、3727.22萬股、2488.79萬股及1838萬股，分別佔各自總股本的0.01%，合計斥資約4.77億人民幣。四大銀行同時指匯金將於未來六個月內繼續增持，消息刺激內銀AH股表現，帶動中港股市造好，恒指半日最多升近400點。


　　市場普遍認為中央今次增持四大行的救市力度，比2015年的救市增持行動為小，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今次力度較細有可能為中央亦正觀望市場反應來逐步增持四大行股份，需要邊買邊試水溫，故力度未必比預期細。他強調，此後外資的反應極為關鍵，即使國資出手增持，但若外資持續拋售，增持再多亦無補於事。


　　他相信，中央或希望透過增持，促進市場資金流動，期間的資金操作亦會有利人民幣匯價，即使外資未必一如預期大手入市，資金流動量亦有望提升，從而達致「活躍資本市場」。因此，他並不認為現時就能對內銀股以至大市過份憧憬，港股大市需要突破18500並守穩才能對後市抱有較大希望。

港股承接力增強  港交所有望挑戰320元

　　近期港股回升，目前已連升第六個交易日，聶振邦分析指過去五日之中有三日都以陰燭作結，但整體保持升勢，反映市場已有能力逐步消化沽壓。而大市成交近兩日已開始逐步回升，若今日能夠達到千億元水平，較為有利後市表現。若後市能夠守住18500，則有望上試19000，但要上試20000則機會不大。


　　港股回升下，重磅港交所(00388)亦一同向上，繼上日突破20天線後，今日股價正挑戰300元大關心理關口。聶振邦指近期市場憧憬月底施政報告有望提及削減證券交易印花稅，故港交所300元以下值博率亦不小。他指目前股價於9月7日至11日期間的下跌裂口頂部的305元會有阻力，但目前升市下有望突破，並可望今個月內上試320元。


建行4.8元宜食胡


　　至於今日的升市火車頭內銀股，其中工行及建行分別高開超過4%及3%，半日升幅持續擴大，午間收市前升幅擴大至逾5%。聶振邦指建行8月以來已由4元低位升超過15%，目前有望挑戰4.75至4.8元水平，但已累積一定升幅下，現價入手較為輸蝕，建議持貨者可繼續持有待升至4.8元獲利，未持貨而有意入手者則可待回落至4.3元至4.4元再作部署。他亦提到，現時入手內銀股亦難以作為短炒之用，應以中長線收息為主。

 

港交所股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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