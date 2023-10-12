舜宇9月出貨量理想兼食正蘋果概念，大行齊祝福股價連日飆仲可以追入？

舜宇光學(02382)公布9月出貨數據，手機鏡頭出貨量按年增17%，手機攝像模組出貨量按年增41.4%，兩者增長都達雙位數。數據公布後，舜宇獲多間大行唱好，其中大摩最牛看90元，富瑞及海通國際均大幅上調目標價。此外，近日傳出iPhone 16將配置6個鏡頭，刺激蘋果概念股連日飛漲，更有分析師料舜宇於2025年將打進蘋果CCM供應鏈。舜宇繼昨日(11日)飆12%表現冠絕藍籌，今日(12日)開市再飆8%，4日累升25%，惟最終收市僅升約3%，股價已炒過龍不宜再追入？

（舜宇光學網頁截圖）

舜宇9月手機鏡頭出貨量按年增17% 中金：需求觸底予目標價81.9元

舜宇光學公布，今年9月手機鏡頭出貨量按年增16.9%至1.12億件，手機攝像模組出貨量按年增41.4%至5223.8萬件，主要因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位，按月則分別增3.1%及跌1.4%。期內車載鏡頭出貨量826.1萬件，按年增7.7%，按月增2.1%。

中金發表研究報告指，舜宇公布9月出貨數據，手機攝像模組出貨量自6月起已連續4個月維持在5200萬至5400萬件，反映手機大盤需求已基本觸底，並逐步回歸正常的拉貨水平，另料汽車手機攝像鏡頭需求增長的產業趨勢明確，公司有望達成全年15%同比增長出貨量指引。展望今年第四季，考慮到手機光學產業鏈長時間庫存調整和價格競爭，建議投資者關注手機光學類產品的價格波動趨勢，看好舜宇作為手機光學產業鏈的龍頭標的之一，在需求拐點來臨之際率先受益於產業修復趨勢，維持目標價81.9元及「跑贏大市」評級，維持2023年歸母淨利預測14.5億人民幣。

大摩：首三季車載鏡頭增速超越全年目標 予目標價90元

摩根士丹利指，舜宇受到下半年高基數影響，今年9月車載鏡頭出貨量增長放緩，但首三季出貨量達7150萬件，按年升21.7%，增速仍超越全年目標(按年升15%)。如果手機鏡頭毛利率上升、車載鏡頭增長勝預期，或從新國際客戶取得更多市場份額，將為舜宇目標價帶來上行空間，予「增持」評級，目標價90元。

富瑞指，內地智慧型手機的銷量增長持續強勁，華為回歸5G亦使其在高端市場獲得顯著的份額，舜宇作為鏡頭供應商亦受惠。低庫存及不斷增長的需求將推動訂單增長。公司9月的手機鏡頭及手機攝像模組出貨量均回復至雙位數增長，超出該行及公司預期。公司庫存水平保持穩定，而下游OEM客戶的成品及零件庫存水平都非常低，故需求只要有一點增加，都會帶動訂單增長，特別是高端市場，料將有助降低平均售價壓力，令手機鏡頭的利潤於下半年恢復，將目標價由64.3元上調近20%至77元，評級由「持有」升至「買入」，並將2023至26年收入及EBIT預測分別上調2%及5%。

海通國際：產品提價令盈利改善 上調目標價36%至68元

海通國際亦將舜宇目標價從50元上調36%至68元，評級從「中性」上調至「跑贏大市」。該行指舜宇股價今年以來已跑輸大市，主要是產品需求弱及客戶下調配置，然而相信今年上半年已處於低谷，在需求改善和較低基數情況下，隨著攝像頭模組(CCM)及手機鏡頭(HLS)產品提價，舜宇盈利料可改善，上調其今年純利預測38%至14.26億人民幣，並調高明年純利預測38%至23.4億人民幣。而從供應鏈調查顯示，大多數攝像頭模組製造商已將針對Android客戶的CCM價格提高了4至6%。預計舜宇短期內出貨量將復甦，因為渠道庫存低於正常水平，而近期在華為和榮耀的推動下，中國內地銷售似乎好於預期。



花旗表示，舜宇9月手機相關產品出貨量年增兩位數，反映智慧型手機需求正在進入溫和復甦階段，預期競爭緩解及規格升級將帶來平均售價復甦。基於2024年30倍市盈率予舜宇目標價65.6元，維持「中性」評級。2024年盈利預期合理，但估值仍處於25至30倍市盈率範圍內，可能會限制進一步上漲。

傳iPhone 16將配置6個鏡頭 郭明錤料舜宇2025年打進蘋果CCM供應鏈

值得留意，蘋果概念股連日炒起，iPhone 15開賣不久後即傳出多項iPhone 16消息，有傳iPhone 16 Pro Max版或會配置現有3個鏡頭再另加3個小鏡頭。而iPhone最高規格版本亦有可能轉為「iPhone 16 Ultra」。



天風國際證券分析師郭明錤表示，受益於Android手機庫存回補，預期內地手機市場在今年第四季重啟按季與按年增長。受益於iPhone與華為訂單，舜宇光學第四季手機鏡頭與CCM按季出貨均可達雙位數增長，顯示底部已過。而最新調查顯示，舜宇部分鏡頭與CCM報價上漲(如5P報價上漲20%)，亦為底部已過的證據。另舜宇的iPhone鏡頭訂單將持續增長，並預計在2025年取得Flip chip機台，意味著將進入iPhone與iPad CCM供應鏈，為2025年後的新成長動能。

林家亨：舜宇生意無憂惟競爭大毛利率受壓 不宜高追





國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，除9月出貨數據外，有大行預期舜宇2025年可進入蘋果供應鏈核心，其產品可能還會用於iPad，這確是好消息。而同業丘鈦科技(01478)大部分產品供應中國手機公司，舜宇產品則供應環球手機公司，另丘鈦有供應車載鏡頭，惟售價遠低於手機鏡頭，令其毛利率遠低於舜宇。瑞聲科技(02018)則是做聲學系統，對iPhone當然很重要，但每部手機只有一個，相反，兩三年前很多手機已有兩三個鏡頭，未來可能有四五個鏡頭，故銷售鏡頭好處不言而喻，相關公司不用擔心沒生意，惟毛利率因競爭太大而不斷下降，舜宇也是如此，去年整個行業已走下坡，舜宇股價也由240元開始持續下跌。

林家亨又指，雖然早前有傳中國禁止官員在辦公室用蘋果手機，但中國官員只佔14億人口1、2%，且官員自己未必只有一部手機，對蘋果手機銷量影響可說微乎其微。不過，現價追入蘋果概念股值博空間不大，幾隻股份都已升穿保歷加通道頂線，至少要回至保歷加通道底線之下才考慮。

舜宇收市升3.04%報61元，連升4日，累升19.49%，成交13.93億元。至於其他蘋果概念股，瑞聲科技最多曾升4.48%至14.94元，收市倒跌0.84%報14.18元。丘鈦科技最多曾升6.41%至4.15元，收市倒跌7.69%報3.6元。高偉電子(01415)升5.68%報17.86元，連升5日，累升22.33%。富智康(02038)最多曾升34.92%至0.85元，收市升14.29%報0.72元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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