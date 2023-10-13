莎莎(178)飆逾7%，料中期虧轉賺最少逾億元

莎莎國際(00178)現價升7.5%，報1.15元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅13.9%。該股成交約207萬股，涉資229萬元。



莎莎國際公布，集團預計截至今年9月30日止六個月歸屬於公司擁有人的溢利錄得約1億元至1.15億元，相較截至去年同期的虧損為1.33億元。集團業績預計錄得歸屬於公司擁有人的溢利，主要基於隨著旅客再臨，核心市場香港及澳門特區的銷售錄得增長；及透過加強產品種類管理和增加獨家品牌的佔比，毛利率得以提升。



現時，恒生指數報17959，跌279點或跌1.5%，主板成交近87億元。國企指數報6168，跌98點或跌1.6%。恒生科技指數報3925，跌93點或跌2.3%。



即月期指新報17992，跌291點，高水33點。即月國指期貨報6181，跌108點，高水13點。即月科指期貨新報3937，跌105點，高水34點。



上證綜合指數報3087，跌20點或跌0.7%，成交378.51億元人民幣。



深證成份指數報10094，跌73點或跌0.7%，成交665.55億元人民幣。

撰文:經濟通市場國金組

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