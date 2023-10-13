《午市前瞻》恒指勢下試20天線 莎莎周大福皆受制50天線

恒生指數半日報17852，跌385點或2.1%，主板成交逾453億元。恒生中國企業指數報6135，跌131點或2.1%。恒生科技指數報3892，跌126點或3.1%。



恒指三大成交股份依次為京東集團(09618)、騰訊(00700)及美團(03690)；京東集團遭大行唱淡，跌12.1%，報103.5元，該股成交約2184萬股，涉資23.22億元，盤中高見110.2元，最低見102.5元；騰訊收報308.2元，跌8.4元或2.7%，成交20.16億元；美團收報113.8元，跌4.6元或3.9%，成交12.7億元。國指三大成交股份依次為京東集團、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為京東集團、騰訊及美團。

(周大福網頁截圖)

連敬涵：17900尋初步支持 惟勢下試廿天線



美國9月份通脹高於預期，美國國債孳息率回升，港股終結六連升，恒指半日回吐近400點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，美國9月份CPI顯示通脹仍未降溫，致10年期國債孳息率回升至4.7厘，美匯指數重上106，人民幣應聲轉弱，加上今日內地公布9月份CPI按年持平亦低於市場預期，造成港股今日跌市。



連敬涵指內地經濟數據令人失望，市場懷疑內地經濟仍未見底，拖累港股向下。他預期恒指可於17900初步有支持，如未能企穩則料尋底，下周或再測試20天線支持力。



莎莎、周大福料低位橫行



莎莎(00178)發盈喜，預計截至今年9月底中期純利錄得約1億至1.15億元，而去年同期為虧損1.33億元；集團歸因於旅客再臨令港澳銷售錄得增長，令毛利率得以提升。盈喜帶動莎莎股價半日最多升超過10%，一度突破50天線。連敬涵分析指，黃金周旅客來港消費轉趨謹慎，由以前的高消費品項轉攻平價產品，故化妝品這類較低價，但又視為必需品將會受惠，「香港正品」於內地旅客眼中仍有口碑，故莎莎下半財年業績有望繼續向好。



但莎莎股價持續向下，連敬涵指現時股價升至50天線受阻，走勢未能過分樂觀，預計後市不會大跌，但亦難以大升，料將於1元至1.1元橫行整固。



連敬涵預期內地旅客對奢侈品需求不大，故即使來港務旅客人數上升，亦未能惠及周大福(01929)。目前周大福於約11元水平橫行整固，但料50天線阻力較大，料將於11至11.7元橫行。

周大福股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

莎莎國際股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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