中電：首九月香港售電量升1.6%，派第三期中期股息0.63元

中電控股(00002)公布，截至今年9月30日止九個月，香港經濟復甦，夏季創下高溫紀錄，儘管9月初兩次極端天氣事件嚴重影響企業、學校及公共交通運作，因而影響售電量，中華電力在香港的售電量仍較去年同期上升1.6%至272.92億度。中電宣布派發2023年第三期中期股息每股0.63元，與2022年第三期股息相同。





燃料調整費自6月以來持續趨跌



中電表示，颱風襲港期間，偏遠地區部分架空電纜及供電設備受損，導致電壓驟降及電力中斷。約1.8萬個客戶供電受短暫影響，隨後迅速恢復。一周後，於黑色暴雨期間，除約1000個客戶遇上短暫停電，中華電力供電大致維持正常。中華電力與受影響客戶保持密切聯繫，並於一日內完成復電工作。此外，隨著國際燃料價格回落，燃料調整費自6月以來持續呈下降趨勢，10月份下調至每度電52.2仙，使平均淨電價較年初下降5.5%。



中電表示，中華電力與香港政府繼續就現行管制計劃協議下的2024年至2028年發展計劃進行磋商，目標是於今年內完成整個規劃流程。新的五年計劃將有助中華電力提供世界級的電力服務，支持香港長遠的經濟發展及在2050年前實現碳中和。



中電指出，中電中國位於廣東省的兩個核電項目在第三季的發電量保持平穩。陽江核電站年內計劃停運換料的工作已經大致完成。與此同時，大亞灣核電站其中一台機組在第三季展開計劃停運，至2024年初才結束。



EnergyAustralia的客戶數目於今年首九個月減少約0.5%



在澳洲方面，中電表示，今年首九個月，位於維多利亞州的雅洛恩電廠的發電量維持穩定，可用率由去年68%改善至今年76%。廠內四台發電機組的其中一台於8月展開計劃停運，預計為期約八周，旨在讓電廠於2028年退役前安全營運，可靠度維持達標。另一台機組亦計劃於今年底前進行類似的維修保養工程，而餘下兩台機組則會於2024年進行。



中電指出，客戶業務銷售方面的供電成本仍然高企，因為EnergyAustralia用以管理市場波動風險的遠期購電合約，大部分是於批發電價回落前簽訂。為抵銷部分較高昂的成本，EnergyAustralia在監管機構調高參考電價後，於7月至9月調高大部分住宅及小型企業客戶的電價及天然氣價格。由於零售能源市場競爭激烈，EnergyAustralia的客戶數目於今年首九個月減少約1.1萬（即約0.5%），然而，客戶流失率仍保持低於市場平均水平。

撰文：經濟通採訪組

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