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比亞迪發盈喜上季盈利或倍增，大行唱好股價飆8%仍可高追？

18/10/2023

　　比亞迪(01211)發盈喜，預期今年第三季盈利按年升最多1倍至115.5億人民幣，首三季升最多1.4倍至225億人民幣，獲多間大行唱好，指表現超出市場預期，其中瑞銀予目標價345元，高盛則看321元。比亞迪今早(18日)高開近半成後愈升愈有，最多升逾8%高見260.8元，半日維持於高位徘徊，升勢似有餘未盡。

 

（比亞迪官網截圖）

 

料第三季純利按年升最多1倍　首三季升最多1.4倍


　　比亞迪預期截至9月30日止第三季純利介乎約95.5億至115.5億人民幣，按年升67%至1.02倍，每股盈利3.29至3.97人民幣，扣除非經常性損益之純利86億至105億人民幣，升61.3%至97%。另預期首三季純利介乎205億至225億人民幣，按年升1.2至1.4倍，每股盈利7.06至7.74人民幣，扣除非經常性損益之純利183億至202億人民幣，升約1.2至1.4倍。

 
　　集團指，新能源汽車行業延續良好的增長勢頭，集團第三季新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。儘管行業競爭加劇延續，憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，盈利持續向好。手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智能產品等業務持續高速增長，產能利用率持續提升，業務結構進一步優化，盈利能力持續改善。

 

瑞銀：盈利勝預期予目標價345元　高盛：單車盈利創新高看321元


　　瑞銀發表報告指，比亞迪預料第三季淨利潤介乎95億至115億人民幣，按年增長67%至102%，按季比較亦增長40%至69%；首三季純利預期達205億至225億人民幣，達到市場預測全年水平約79%至87%，均超出市場預期。即使電動車價格競爭加劇，比亞迪每輛汽車淨利潤仍創歷史新高，第三季增長至1.1萬至1.3萬人民幣，按季提升24%至51%，按年亦增長9%至34%，主要由於銷量持續增長、品牌溢價提升、成本控制良好，以及出口銷量貢獻提升至9%所致。相信市場對比亞迪的全年盈利預測將上調，踏入第四季，預測出口及新的高端車型將貢獻更多銷量，成為比亞迪利潤增長的主要動力，給予目標價345元及「買入」評級，並列為首選電動車股。

 

　　高盛指，比亞迪預告第三季純利料介乎95億至116億人民幣，其中間點較該行預測高出50%，即每輛車的利潤達紀錄新高的1.28萬人民幣，相信其盈利增長主要受益於交付量提升、品牌高端化、出口量增長以及電池成本下降。集團第三季交付82.4萬輛新能源車，按年和按季分別增長53%和17%，在中國新能源車市場的份額由去年同期的29%提升至35%。集團在8、9月推出的騰勢N7和N8車型的起售價分別為30.18萬和31.98萬人民幣，較第二季平均車輛售價13.68萬人民幣高出121%和134%。期內，集團出口7.1萬輛新能源車，按年和按季分別增長3.23倍和1倍，可貢獻較高的利潤。而第三季電池原材料成本下降，有助抵銷行業價格競爭的挑戰，重申「買入」評級，予A、H股目標價分別336人民幣及321港元。

 

富瑞：料銷量按月持續增長　大摩：料股價反應正面惟業績有隱憂


　　富瑞表示，比亞迪受惠電動車銷量由第二季的70.4萬輛增至第三季的82.4萬輛，產能使用率提升，預期第三季盈利按年升67%至102%達95億至115億人民幣。而扣除旗下比亞迪電子(00285)盈利貢獻，每輛汽車盈利估計超過1萬人民幣，高於第二季的8700人民幣，亦高於該行預期的9000至9500人民幣。不過，估計上季平均售價按季下跌，主要因為零售折扣增加，以及較低價型號銷售佔比增加。預期第四季店舖流量及新訂單進一步增長，因為10月份提供更多折扣優惠，估計銷量按月持續增長，每輛汽車的淨利潤料保持1萬人民幣以上，予目標價263元，評級「買入」。

 

　　摩根士丹利稱，比亞迪料第三季純利按年升67%至102%，至破紀錄的95億至115億人民幣，遠勝市場預期。假設撇除比亞迪電子，其他業務分部沒有重大盈利影響，估算上季比亞迪每輛汽車盈利介乎10500至12700人民幣，高於該行原先估計每輛9000至9200人民幣，或市場樂觀估算每輛約9500人民幣。料比亞迪股價反應正面，但市場或憂慮自第三季末內地新能源車市場減價戰開始後，其強勁業績的可持續性，以及市佔或見頂、庫存增加、競爭加劇，以及在歐盟早前展開對中國新能源車調查下，出口形勢趨嚴峻，予「與大市同步」評級，目標價249元。

 

熊麗萍：具上中下游各方面發展優勢　股價不難重上270元

 


（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪過去兩三季盈利增長都以倍數計，第三季盈利增逾1倍也在市場預期內，亦與去年第三季基數較低有關。而公司今年銷售持續增長，加上疫情影響逐漸消失，往後盈利不可能再以倍數增長，會回到正常基數下的增長，反而令市場更容易比較。不過，內地整體新能源車銷售好轉，兼有政策扶持，而公司本身上中下游各方面發展及研發也對成本有幫助，相信往後仍會反映這方面優勢。她強調，不要單看盈利按年升多少倍，若季與季之間都能保持大幅增長，參考價值更大。

 

　　股價方面，熊麗萍指，近期亦見「造車新勢力」表現麻麻，比亞迪可惜盈喜開始穩定回升，可繼續持有，股價應不難重上270元。若能補回之前裂口位約255至258元，可繼續向好，要有耐性持有。

 

　　比亞迪半日升7.97%收報260元，成交32.22億元，旗下比亞迪電子亦發盈喜，料首三季純利最多增1.5倍，半日升1.43%報38.95元。其他新能源車股亦普遍上升，理想汽車(02015)升2.85%報133.5元，小鵬(09868)升0.17%報59.7元，蔚來(09866)升1.81%報67.35元，零跑(09863)升0.61%報33元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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