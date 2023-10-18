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美擬加大對華晶片出口限制，中芯卻曾飆近半成，可再炒國產替代概念？

18/10/2023

　　美國政府進一步收緊晶片出口管制，新規定將限制英偉達(Nvidia)將人工智能(AI)晶片A800和H800對華出口，並把限制出口範圍擴至伊朗、俄羅斯等國家，又將兩家涉及先進晶片製造的中國公司列入黑名單，新規將在30天後生效。受消息拖累，英偉達昨(17日)於美股曾急挫近8%，收市仍跌4.7%。不過，A股部分晶片股再炒國產替代概念，內地晶片龍頭中芯國際(00981)H股亦曾飆近半成。中芯早前被指為華為新機代工晶片，而華為手機近期在華銷量更勝蘋果，加上半導體行業有回暖跡象，中芯可否看高一線呢？

 

（中芯國際官網）

 

美禁英偉達降級版AI晶片輸華　或至少每年更新一次禁令

 

　　美國拜登政府昨日發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相關產品，美國高級官員並表示，將更為嚴格的控制英偉達(Nvidia)專為中國市場設計的AI晶片A800和H800。綜合外媒報道，去年底美國政府推出晶片法案，為了繞開禁令，英偉達隨後針對中國市場推出了降階版的A800和H800晶片，但如今這兩款晶片也要受制於美方新規。美國商務部部長雷蒙多表示，新措施旨在堵塞去年10月所發布法規中的漏洞，並且可能至少每年更新一次，目標是進一步限制北京獲取尖端技術加強其軍事力量。


　　英偉達發言人回應指，預計美國政府將擴大對中國的出口管制，近期不會對其財務業績產生重大衝擊，並指公司遵守所有適用法規。不過，英偉達在一份監管文件中表示，美國對某些產品的出口管制可能會影響公司及時完成產品開發的能力，還可能影響對相關產品現有客戶提供支持的能力，以及向受影響地區以外的客戶供應相關產品的能力。荷蘭晶片生產設備製造商巨頭艾司摩爾(ASML)亦指，相關新規定僅對中國有限的晶片廠適用，料不會對公司今年財務前景產生重大影響，到2030年的長期展望也不受影響，不過可能在中長期內影響其系統產品銷售的區域分配。

 

　　此外，美國政府把限制晶片出口範圍擴大至伊朗、俄羅斯等國家，及將兩家涉及先進晶片製造的中國公司摩爾線程(Moore Threads)和壁仞(Biren)列入黑名單，兩家公司齊發聲明抗議。

華為手機單周在華銷量勝蘋果　中芯被指為華為新機代工晶片

 

　　另值得一提，據內媒從供應鏈獨家獲得的權威市調機構數據知悉，10月2日至8日，中國智能手機市場，華為以19.4%的銷量市佔率佔據榜首，超越蘋果的17.4%，同時華為也是在該周唯一銷量超百萬台的智能手機商，銷量達110.4萬台，蘋果以99萬台的銷量緊隨其後。另據內地《證券時報》報道，中國移動(00941)擬採購120萬台華為Mate 60等5款手機產品。被指為華為新機代工晶片的中芯國際昨日股價升約2%。


　　此外，據內媒報道，半導體行業暖意漸濃。美國半導體行業協會(SIA)數據顯示，全球半導體行業自今年3月起已實現連續6個月的環比上升，存儲行業也出現漲價潮。隨著國產半導體自主可控進程持續推進，上市公司積極布局新能源等新興賽道，對行業信心增強，近期愈來愈多行業龍頭上市公司加入「護盤」大軍，公布增持以及回購計劃。中信證券近期發布研報指，結合當前半導體行業銷售額、諮詢機構的預測情況以及國內外半導體廠商的表現及展望，認為半導體周期已經進入觸底反彈階段，當前AI、SIC等方向存在結構性高增長機遇；展望2024年，整體半導體行業有望迎來進一步修復反彈，其中存儲板塊有望率先上行。

 

花旗：美無提進一步收緊DUV光刻機　對手機供應鏈影響積極

 

　　花旗發表最新大中華半導體行業報告指，美國新規重點是遏制中國AI及高效能運算能力，而消費者於應用程式基本上不受影響。而由於美方沒有提及進一步收緊DUV(深紫外線)光刻機工具，事件是對華為7納米5G SoC首次亮相後對半導體設備或材料更廣泛禁令的擔憂的積極緩解，對華為/安卓供應鏈持樂觀態度。此外，因中國伺服器製造商最近囤積了A800/H800，短期影響應該有限。新規積極地緩解了一些投資者對更嚴格限制的擔憂，從而對安卓供應鏈產生積極影響。

　　平安證券表示，AI+半導體持續催化下，半導體周期拐點已現，下游行情待復甦，將推動半導體新一輪周期開始，看好國產替代和行情復甦兩條主線。

 

何啟俊：中芯受惠政府加大投資及行業復甦　19元以下可買入

 


（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，美國進一步限制晶片對華出口已在市場預期之內，記得8月時總統拜登也曾簽署行政命令，限制美企對中國高科技包括半導體公司投資，故市場對相關消息反應已不大，加上美國愈壓迫得緊，愈會迫使中國政府將更多資源投入晶片研發，以減少對海外依賴，始終半導體業對很多環節都有影響。而中芯作為中國晶圓代工技術最好的公司，本就有能力製造更高規格的晶片，只限於暫未能量產或成本太高，若有政府加大支持相信進展會更理想。

 

　　何啟俊又指，全球包括中國半導體行業今年第一、二季都受去庫存影響業績較差，但踏入第三季，下游廠商已開始訂多些貨，產量方面則已減少，令供需更平衡，晶片價格亦見回升。相信行業今年最艱難時期已經過去，中芯毛利率及產能利用料可趨於穩定，可待股價回至250天線19元以下部署買入，上望21至22元。


　　中芯今日收市升1.95%報20.95元，最多升4.87%至21.55元，成交10.97億元。其他芯片股則普遍下跌，其中華虹半導體(01347)公布獲控股股東華虹集團以2508.5萬人民幣增持A股，卻跌1.12%報19.46元。ASMPT(00522)跌1.1%報72.2元，上海復旦(01385)跌1.6%報13.5元，晶門半導體(02878)跌1.61%報0.305元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


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