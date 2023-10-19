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議員批評GEM改革太遲，官員指香港證券市場仍受發行人歡迎

19/10/2023

　　立法會今日復會討論「全面檢討中小企業證券市場制度」議案，提出動議的法律界林新強批評，本港創業板GEM改革來得太遲。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回應指，儘管今年香港新股上市活動受外圍環境及市況影響，與以往相比不算活躍，但截至今年9月底，港交所(00388)已接受115份上市申請，累計處理中的上市申請有94份，香港證券市場仍受發行人歡迎。GEM改革公眾諮詢將於11月6日結束，港交所預計明年第一季實施新安排。

 


　
31間中概股已回流香港
　
　　陳浩濂提到，為吸納在外上市的中概股回流，港交所已實施一系列優化海外發行人上市制度的改革，截至今年9月底，已經有31間中概股回流香港，總市值佔所有於美國上市的中概股超過七成。


　　林新強表示，從業界得知，內地已經沒有企業來香港創業板上市，加上業界對改革內容仍有不滿，認為現在才改革已經太遲。
　
修改上市規則，令中小企難以集資壯大
　
　　他指，現時香港國際金融中心地位岌岌可危，香港IPO市場由2018年起以四段式下跌，跌至今年上半年只有33間新上市公司，最終被印尼交易所超越，認為現時市場有不少結構問題存在，例如港交所限制中小企上市，在2018年港交所修改上市規則，主板的最低市值由2億加到5億，創業板由1億加到1.5億，令中小企難以嘗試集資壯大，發展成為多元化跨國企業，而去年聯交所再上調三年累計盈利要求至8000萬，林新強認為，經過三年疫情後，愈來愈少企業可符合上市門檻。


　　另外，林新強提到，自2018年改革以來，監管機構一改以往協助企業的態度，改用懷疑態度去審批上市申請，影響企業在港上市的決定。

 

撰文:經濟通採訪組

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