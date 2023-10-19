  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

南海控股主席于品海遭建銀國際入稟申請破產，12.19高院聆訊

19/10/2023

　　本地網媒《香港01》母企南海控股(00680)主席于品海，昨日被建銀國際入稟高等法院申請破產。根據司法機構網站顯示，破產呈請聆訊定於12月19日下午在高等法院處理。早前有報道指，于品海旗下公司前年債券違約，連本帶利欠建銀國際逾4.16億元。


　　據早前報道顯示，建銀國際在2017年購入Pippen Limited發行的債券，債券擔保人為大地控股有限公司及于品海，條款指出Pippen Limited須於2021年3月24日向建銀國際支付到期報酬3.84億元，但Pippen Limited未能如期償還債務，僅在2021年6月至2022年3月分批償還共3700多萬元。建銀國際去年入稟要求Pippen Limited、債券擔保人大地控股及于品海，支付欠款及利息逾4.16億元。建銀國際另在今年6月獲准解除扣押于品海旗下一間已撤銷註冊及沒有營運的公司CIM Company Limited。


　　南海控股此前發公告指，接獲聯交所函件，告知上市委員會已於10月12日決定取消南海控股的上市地位。股票上市的最後一日為10月30日，其股票上市地位將於10月31日上午9時起取消，南海控股亦指不就上市地位決定申請覆核。


　　南海控股自2022年4月1日起停牌，至今停牌達18個月，遭聯交所啟動除牌程序。

 

撰文:經濟通採訪組

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

53.550

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.400

異動股

01919

中遠海控

7.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 53.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 01919 中遠海控
  • 7.680
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 61.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 107.700
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.580
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 65.100
  • 目標︰--
  • 00297 中化化肥
  • 0.900
  • 目標︰$0.98
  • 00992 聯想集團
  • 8.220
  • 目標︰$9.45
  • 02333 長城汽車
  • 10.200
  • 目標︰$10.71
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 291.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.150
  • 00001 長和
  • 39.900
  • 00941 中國移動
  • 65.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 110.400
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 10.920
  • 目標︰$12.10
  • 00883 中國海洋石油
  • 13.480
  • 目標︰$15.00
  • 02208 金風科技
  • 3.650
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/10/2023 12:12  《午市前瞻》恒指最差16500見底，轉勢股吼小米不如追舜宇

19/10/2023 07:50  《國金頭條》中東局勢升級華爾街避險，美股下挫道指跌逾330點

19/10/2023 08:23  【內房困局】碧桂園闢謠：創始人和集團董事會主席在國內正常工作

19/10/2023 12:01  南海控股主席于品海遭建銀國際入稟申請破產，12.19高院聆訊

19/10/2023 15:28  【高息定存】渣打跟加定存息，四大行3個月看齊4.5厘

19/10/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４３﹒２７億元，買中移動沽盈富

19/10/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進內銀股，藥明康德獲富瑞調高目標２２％

13/10/2023 11:38  《嚟緊炒Ｄ乜》中國鐵塔見底反彈，長線目標價０﹒９９銀

19/10/2023 11:44  《財資快訊》美電升報７﹒８２８７，一周拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】五大因素解釋中美股市齊回調，大市17000點有支持（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

南海控股主席于品海遭建銀國際入稟申請破產，12.19高院聆訊
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】渣打跟加定存息，四大行3個月看齊4.5厘
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？
人氣文章

生財有道

【高息定存】渣打跟加定存息，四大行3個月看齊4.5厘
人氣文章

生財有道

【高息定存】華僑銀行3個月及6個月港元定存息高達4.8厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

愛情定友情？有佢無我！另一半要求自己與好友斷絕來往，成長的代價就是為家庭背棄友情？
人氣文章

Fashion

Blackpink Jennie又掀起一波時尚熱潮！一條絲帶、一個蝴蝶結，提升整體造型時尚感！公開3大絲帶穿搭術！
人氣文章

Art & Living

畢加索最完整作品集《Zervos》引入亞洲！輯錄逾萬件作品，記錄逝世前40年的藝術之路
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老業界日本考察團！首度參加亞洲最大介護用品展+引入樂齡科技安老院舍！借鑒日本成功例子，推動未來香港安老創新
人氣文章
肥都可以好靚？肥妺點由自卑、抑鬱翻身建立自我形象價值？瘋狂減100磅得不償失！大碼時裝店創辦人分享何謂Body Positivity
人氣文章
拍拖放閃 | 社交平台頻頻放閃、高調說愛？拍拖拍得高調，分手時只會更惹人注目！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2023 16:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2023 16:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/10/2023 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/10/2023
【收市短打】五大因素解釋中美股市齊回調，大市17000點有支持（有片）
人氣文章財經熱話19/10/2023
南海控股主席于品海遭建銀國際入稟申請破產，12.19高院聆訊
人氣文章生財有道19/10/2023
【高息定存】渣打跟加定存息，四大行3個月看齊4.5厘
人氣文章財經熱話19/10/2023
議員批評GEM改革太遲，官員指香港證券市場仍受發行人歡迎
人氣文章中國故事19/10/2023
《經濟時評》中國第三季GDP勝預期，多家機構調升全年增長預測
人氣文章FOCUS19/10/2023
【FOCUS】「長期主義」勢力崛起，中美科技戰難消停
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金