南海控股主席于品海遭建銀國際入稟申請破產，12.19高院聆訊

本地網媒《香港01》母企南海控股(00680)主席于品海，昨日被建銀國際入稟高等法院申請破產。根據司法機構網站顯示，破產呈請聆訊定於12月19日下午在高等法院處理。早前有報道指，于品海旗下公司前年債券違約，連本帶利欠建銀國際逾4.16億元。



據早前報道顯示，建銀國際在2017年購入Pippen Limited發行的債券，債券擔保人為大地控股有限公司及于品海，條款指出Pippen Limited須於2021年3月24日向建銀國際支付到期報酬3.84億元，但Pippen Limited未能如期償還債務，僅在2021年6月至2022年3月分批償還共3700多萬元。建銀國際去年入稟要求Pippen Limited、債券擔保人大地控股及于品海，支付欠款及利息逾4.16億元。建銀國際另在今年6月獲准解除扣押于品海旗下一間已撤銷註冊及沒有營運的公司CIM Company Limited。



南海控股此前發公告指，接獲聯交所函件，告知上市委員會已於10月12日決定取消南海控股的上市地位。股票上市的最後一日為10月30日，其股票上市地位將於10月31日上午9時起取消，南海控股亦指不就上市地位決定申請覆核。



南海控股自2022年4月1日起停牌，至今停牌達18個月，遭聯交所啟動除牌程序。

撰文:經濟通採訪組

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