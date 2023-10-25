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《午市前瞻》措施如無驚喜 恒指廿天線勢受阻 港交所280值博

25/10/2023

　　恒生指數半日報17191，升200點或1.2%，主板成交近541億元。恒生中國企業指數報5887，升88點或1.5%。恒生科技指數報3727，升104點或2.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報290元，升7元或2.5%，成交30.23億元；阿里收報79.75元，升2.55元或3.3%，成交18.19億元；美團收報110.9元，升3.4元或3.2%，成交17.76億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

(新鴻基地產網頁截圖)

 

葉尚志：施政報告需有驚喜才有利突破廿天線

 

　　行政長官李家超宣讀任內第二份《施政報告》，此前市場憧憬會推出樓市減辣等刺激經濟措施，今早恒指高開473點，但開市後沽壓持續，中午收市前，恒指升幅收窄至不足200點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指連跌4日後，今日有所反彈正常，美股止跌與施政報告憧憬都有利港股反彈，但短線仍要觀望施政報告措施有否符合市場預期，如未有驚喜，預期恒指將於20天線受阻，並再度尋底。

 

減辣措施只能止血  未能提升成交


　　市場憧憬樓市減辣措施，此前摩根大通發表研究報告，指本地地產前景仍然黯淡，樓市寬鬆政策或對短期市場情緒有穩定作用，但始終難以根治問題。今早地產股照升，未受摩通唱淡影響，葉尚志表示，暫時難以估計或有可能出現的減辣措施對地產股影響，目前升市僅是技術性反彈。他認為，減辣措施將有助穩定樓市成交，但整體難以帶來刺激作用，提升樓市交投最重要一環仍是信心。

 
　　他解釋，到今日為止，今年以來大市日均總成交約為1070億元，雖然比起2020至2022年為低，但仍比2015年至2019年高。他指出，2015年起香港逐步開通港股通，加上中概股回流，為港股成交帶來結構性提升。

 

日均成交早已結構性提升

　　另外，市場憧憬香港如內地一樣實施股票交易印花稅減半，近期港交所(00388)股價於280元至300元區間上落。葉尚志分析指，現時港交所要突破300元阻力有一定難度，但認為於280元以下至270元會有較大長線值博空間。


　　他解釋，今年以來至今日均大市總成交約為1070億元，雖然比起2020年至2022年為低，但仍比2015年至2019年為高。他指，2015年起香港逐步開通港股通，加上中概股回流，為港股成交帶來結構性提升。而2015年至2019年期間港交所股價約位於150元至280元，如現時大市成交比當時高，變相港交所現時回落到280元或以下便會相對值博。

 

地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

新世界股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港交所股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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