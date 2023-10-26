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《午市前瞻》恒指日日陰燭後市偏淡 李寧仍未見底切勿沾手

26/10/2023

　　恒生指數半日報16990，跌94點或0.6%，主板成交超過421億元。恒生中國企業指數報5826，跌27點或0.5%。恒生科技指數報3688，跌12點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為李寧(02331)、騰訊(00700)及港交所(00388)；李寧收報24.6元，跌5.6元或18.5%，成交22.84億元；騰訊收報285.8元，跌2元或0.7%，成交15.86億元；港交所收報272元，跌6.2元或2.2%，成交13.15億元。國指三大成交股份依次為李寧、騰訊及中移動(00941)；中移動收報61.15元，跌0.85元或1.4%，成交8.41億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里(09988)及美團(03690)；阿里收報79.5元，升0.2元或0.3%，成交8.37億元；美團收報108.4元，跌1.2元或1.1%，成交7.94億元。

 

(李寧網頁截圖)

 

黃偉豪：恒指反彈阻力見17500

 

　　行政長官李家超昨日（25日）發表新一份《施政報告》，但宣讀後港股升幅持續收窄，最終收市升不足100點。港股今日維持偏軟，繼續於17000上下爭持。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，近期內地推出扶持經濟措施，當中包括萬億國債計劃，但近期措施的刺激作用輕微，始終市場信心未恢復，每逢股市反彈便有資金減磅甚或離場。


　　黃偉豪指，從走勢上而言，恒指日線多以陰燭作結，反映短期看淡觀點勢未變，預料將再試穿16800甚至下試16000。但他認為，恒指現時估值已非常低，再跌空間不大；但礙於信心問題，短線反彈空間同樣不大，初步只能上望17500。

 

李寧業績困局解決前不宜入手


　　李寧(02331)公布第三季營運數據，整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，整個平台同店銷售按年錄得中單位數下降。整體業績表現差過市場預期，績後遭多間大行勁劈目標價，其中大和更降目標價超過一半。

 

　　李寧股價今早低開14%，隨後跌幅一度擴大至逾20%。黃偉豪分析指，李寧業績著實令人大失所望，普遍大行原先預期第三季平台零售流水會有低雙位數增長，結果只有中單位數增長，加上公司下調了今年全年收入指引，庫存問題亦未有解決跡象，將影響全年業績表現，故大行紛紛下調對李寧估值。


　　黃偉豪預期，李寧後市將面對向下估值收復，即使股價年初至今已大幅下挫，但目前市盈率仍達14倍，相信直至估值修復完畢或業績恢復增長前，股價仍有較大下跌空間，目前難以估底，奉勸投資者不應現價撈底。

 

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

安踏股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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