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《午市前瞻》小米生態圈逐步成熟 汽車具競爭力 宜作中長線部署

27/10/2023

　　恒生指數半日報17213，升168點或1%，主板成交近425億元。恒生中國企業指數報5913，升54點或0.9%。恒生科技指數報3762，升50點或1.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中芯(00981)；騰訊收報290元，升2.4元或0.8%，成交22.57億元；阿里收報81.55元，升1.8元或2.3%，成交13.86億元；中芯收報22.55元，升1.05元或4.9%，成交12.41億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

 

(小米網頁截圖)

 

曾永堅：恒指20天線阻力大


　　恒指昨日成功守著17000後，今日繼續有回升動力，半日最多升超過200點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指反彈，惟困擾港股的問題仍未有解決跡象，故維持對港股反覆向下預期。他指出，內房問題仍然限制外資入市意欲，每逢港股反彈便借勢減持，如恒指未能重上20天線，則仍有下跌壓力，暫時維持16800為下一支持。


小米汽車+手機生態圈勝蔚來


　　小米(01810)發布新旗艦手機「小米14」，首次轉用自研的作業系統澎湃OS，董事長兼首席執行官雷軍更宣布集團戰略正式升級為「人車家全生態」。曾永堅分析指，小米股價近期上漲的推動力，主要源於市場對其估值上升，短線力量源於早前雷軍透露，小米汽車將於明年上半年落地，而更大的中長線推動力則是基金看好其推出小米汽車後所形成的生態圈。


　　曾永堅解釋，小米以手機為基礎，逐步將生態圈擴展至家電，如今再擴展至汽車，進一步兌現市場對公司發展的預期。他指，小米由發展手機業務得來的數據應用技術，擴大至汽車業務後，將有利其於未來與其他新能源車同業競爭，即使早前蔚來(09866)同樣宣布推出旗艦手機Nio Phone，整體技術都不及小米成熟。因應其強大手機應用技術，市場對新車憧憬擴大，對小米股價未來走勢有利。


小米難短炒  12.6元可吼中長線


　　他認為，即使「小米14」未有大賣，只要維持現有穩定銷售步伐，靠目前市場對小米生態圈的憧憬，仍會有利小米突破14.1元阻力。但他強調，以目前疲弱的市況，短炒小米難以獲利，建議應作中長線部署，待股價回落至20天線約12.6元水平時部署更加值博。

 

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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