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地緣政治擔憂減弱油價急挫，三桶油績後股價走弱可趁機吸？

31/10/2023

　　雖然以巴衝突持續升溫，但中東原油供應暫未中斷，投資者對地緣政治擔憂減弱，國際油價昨日(30日)大跌逾3%，「三桶油」今日(31日)亦齊齊下跌，其中昨日收市後公布業績的中石油(00857)一度跌逾4%低見4.93元。不過，世界銀行警告中東緊張局勢升級可能令油價大幅飆升，油股或可趁股價走弱吸納。值得一提，中海油(00883)及中石化(00386)亦已於上周放榜，齊獲大行指第三季盈利符合預期，「三桶油」哪隻最值博呢？

 

（Shutterstock）

 

中東原油供應暫未中斷油價跌逾3%　世銀：中東局勢升級或令油價飆升

 

　　上周五(27日)深夜，以軍擴大地面戰規模，並在加薩走廊部署更多地面部隊，引發油價當天大漲近3%。不過，以色列對加薩走廊發動地面戰仍有所節制，而以巴衝突至今，中東地區的原油供應並未中斷。以色列亦面臨愈來愈大的國際社會壓力，要求限制轟炸加沙的力度，以助人質談判。投資者對地緣政治擔憂減弱，原油價格跌至中東衝突爆發以來最低水平，紐約期油昨下跌3.8%，收於每桶82.31美元，創10月5日以來最低收盤價。倫敦布蘭特期油下跌3.3%，收於每桶87.45美元，創10月12日以來新低。Price Futures Group資深市場分析師Phil Flynn指，原因是以巴衝突升溫未擾亂中東原油供應，油市「戰爭溢價」消退，使油價轉向下跌。


　　值得留意，世界銀行發布最新商品市場展望報告指，由於經濟增長放緩導致需求減少，維持預測布蘭特油價在第四季平均為每桶90元，明年及2025年各降至81及80美元，但警告中東緊張局勢升級可能令油價大幅飆升。世銀假設，如果中東衝突導致小規模中斷，每日石油產量減少約50萬至200萬桶，將推動油價在第四季升至每桶93至102美元。假如出現中度中斷，大致相當於每日全球石油供應減少300萬至500萬桶，預計油價將推高至每桶109至121美元。假如出現大規模中斷，情況接近於1973年阿拉伯石油禁運時的影響，全球石油供應將每日減少600萬至800萬桶，將在初期推動油價升至每桶140至157美元。

中石油第三季純利按年升21%　營收跌4.6%


　　另外，「三桶油」已先後公布業績，其中中石油今年第三季歸屬於母公司股東的淨利潤按年升21.1%至463.79億人民幣，營業收入按年跌4.6%至8022.64億人民幣。首三季歸屬於母公司股東的淨利潤按年升9.8%至1316.51億人民幣，營業收入按年跌7.1%至22821.35億人民幣。

 

中海油第三季純利按年跌8%　花旗：大致符預期予目標價15.8元

 

　　中海油第三季純利338.84億人民幣，按年跌8.13%；收入1147.5億人民幣，按年升5.48%。首三季純利976.45億人民幣，按年跌10.23%；收入3068.17億人民幣，按年跌1.39%。花旗發表研報指，中海油第三季純利大致符合該行預期。集團第三季淨產量按季增7%至1.68億桶油當量，首三季淨產量近5億桶油當量。在產量勢頭強勁下，管理層有信心年底實現6億桶油的產量指引上限水平。考慮到集團低成本架構以及高質素的管理水平，維持「買入」評級，目標價15.8元。


　　中金則指，中海油上季業績低於該行預期，惟預計集團今年全年油氣產量可望達到6.5億至6.6億桶油當量指引上限，主要是由於南美產量的快速增長和國內天然氣產量增長加快。對其明年產量增長保持樂觀，預期全年產量增速仍維持在7至8%，續予「跑贏行業」評級及目標價14元。

 

中石化第三季純利按年升38%　瑞銀：符預期惟將目標價降至6.3元

 

　　中石化第三季純利約179.4億人民幣，按年升37.7%；營業收入8763億人民幣，按年升4.2%。首三季純利540.6億人民幣，按年跌6.6%；營業收入約2.5萬億人民幣，按年升0.7%。

 

　　瑞銀表示，中石化第三季純利179億人民幣，按年升38%、按季亦升17%，符合該行預期，期內煉化業務按季顯著改善，原油加工量按季上升5%，另方面，高油價對庫存有正面影響，令煉化業務錄得庫存收益65.9億人民幣。估計第四季煉化業務盈利持續改善，潛在高油價亦利好上游業務經營溢利表現。因應第三季業績表現，將中石化今年純利預測下調8%至744億人民幣，目標價由6.4元降至6.3元，評級「買入」。

 

郭家耀：紐油或跌至70幾美元　惟中海油12元可吸

 

　　匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，中東原油供應暫未因以巴衝突中斷，投資者對地緣政治擔憂減弱，市場對石油股上游利潤預測自然有調整，紐約期油亦可能會跌至每桶70幾美元。「三桶油」中以中海油沒中下游業務最值博，其股價走勢亦較強，跌近100天線約12元可吸納。中石油下游業務受內地經濟影響，股價已跌穿100天線，中石化煉油業務則受國策限制，股價更已跌至250天線，兩股都不建議買入。

 

　　「三桶油」今早齊下跌，中石油跌1.74%收報5.07元，中海油跌2.02%報12.6元，中石化跌0.5%報4.02元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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