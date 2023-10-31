  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比亞迪季績符預期獲大行唱好可吼位買，贛鋒盈利暴跌股價急插博唔過

31/10/2023

　　內地電動車龍頭比亞迪(01211)今年第三季純利按年飆82%至104億人民幣，為早前盈喜預期的中間水平，增速不及第二季的145%，雖業績仍符合市場預期，獲大行唱好，但今日(31日)股價仍跌逾3%。另邊廂，製造新能源車相關電池的贛鋒鋰業(01772)跌得更急，贛鋒受累碳酸鋰價格持續下滑，第三季盈利跌98%，僅賺約1.6億人民幣，比日前公布業績的天齊鋰業(09696)表現更差，有大行指其盈利遠低於市場預期，今日股價急插逾一成。

 

（比亞迪網頁截圖）

 

比亞迪第三季純利增82%　花旗料每部車淨利續升予目標價602元

 

　　比亞迪今年第三季淨利潤104.13億人民幣，按年增長82.16%；營業收入1621.51億人民幣，按年增38.49%。首三季淨利潤213.67億人民幣，按年增1.29倍；營業收入4222.75億人民幣，按年增57.75%，主因受惠新能源汽車銷量增加。

 

　　花旗發表研報指，比亞迪第三季純利符合市場預期，而利潤率及每部車之淨利，則貼近市場預測上限。由於2023年第四季出口銷售進一步加速，以及近期推出騰勢、寶、U8品牌後國內收入結構改善，預計比亞迪第四季每部車之淨利按季會進一步升至1.2-1.3萬元人民幣，2024年度每部車淨利更可望挑戰1.4-1.5萬元人民幣，予目標價602元，評級為「買入」。

 

瑞銀：競爭激烈毛利率仍逾22%　目標價升至360元

 

　　瑞銀指，比亞迪第三季淨利潤104億人民幣，符合公司早前預期介乎95億至115億人民幣。首9個月淨利潤累計為214億人民幣，達到市場預期全年280億人民幣的77%。儘管中國電動車領域的競爭日益激烈，集團毛利率仍達到22.1%，較上季升3.4個百分點，按年增3.2個百分點，而淨利潤率則擴大至6.4%，創過去8年新高。預計具有競爭力的產品供應和有利的季節性因素將支持集團在第四季的強勁勢頭，當中第三季推出的高端車型可能會帶來更高的銷售貢獻。隨著出口管道和海外市場擴大，出口量擴張可能是另一個值得留意的關鍵盈利驅動因素。集團仍然是該行最看好的電動車品牌，由於產品組合升級兼現金流更強，因此上調公司2023至25年淨利潤預測13至29%，目標價相應由345元升至360元，維持「買入」評級。


　　富瑞表示，比亞迪第三季業績符合之前的盈利預告，期內毛利率22.1%，按季升3.4個百分點，主要受惠產能使用率改善、鋰價下跌，以及出口貢獻增加，維持「買入」評級，目標價由263元升至331元，以反映盈利能力較市場預期更佳。而根據渠道調查，由於折扣增加，10月份到比亞迪店舖的客戶人流及新訂單進一步改善，預期第四季銷量繼續增長，每輛車盈利保持在1.1萬元人民幣水平。公司第三季出口量7.1萬輛，按季增加1倍、按年增加3.2倍，出口佔總銷量9%，佔比較上半年的6%提升，相信今年出口量可達20萬輛，明年達40萬輛。


　　大摩指，比亞迪第三季業績反映每輛汽車利潤1.14萬元人民幣，對供應及經銷商議價時規模效益較強勁，雖可緩和汽車板塊降價壓力，但情況可否持續仍屬未知之數。內地汽車自第三季末大規模減價，或對比亞迪未來6至12個月構成利潤挑戰，但為反映年初至今具韌性的每單位利潤，及額外上游供應商成本節省等抵銷減價壓力，上調公司2023年盈利預測13%，並上調2024、25年盈測分別5%、3%，目標價由249元降至242元，維持「與大市同步」評級。

 
贛鋒第三季純利跌98%　瑞銀：遠遜預期料投資者反應負面

 

　　贛鋒鋰業第三季純利約1.6億人民幣，按年跌98%，營業收入75.4億人民幣，按年跌42.8%。首三季純利60億人民幣，按年跌59.4%，營業收入257億人民幣，按年跌7%。集團表示，本期業績下滑主要受鋰系列產品價格大幅下行影響，同時期初原材料結存成本較高，導致本期產品成本相對偏高。此外，本期購買商品、接受勞務支付的現金和繳納相關稅費增加，也對現金流量淨額產生了負面影響。集團同日公告，子公司贛鋒鋰電擬在南昌市新建經開區投資建設鋰電池生產基地，項目分三期，其中一期建設年產5GWh儲能PACK電池生產基地，計劃投資額不超過20億人民幣。

 

　　瑞銀指，贛鋒鋰業第三季經常性溢利1.6億人民幣，按年跌97.9%，按季跌95.4%，遠低於市場預期的10億人民幣，主要因為鋰輝石精礦價格的調整速度，遠慢於鋰化學物價格，差價令人失望，預期投資者對業績反應負面，予目標價46.96元，評級「買入」。

 

 （贛鋒鋰業網頁截圖）


　　另天齊鋰業日前公布第三季純利約16.5億人民幣，按年跌70.9%，營業收入85.8億人民幣，跌17%。首三季純利81億人民幣，跌49.3%，營業收入334億人民幣，升35.5%。花旗指，鋰輝石每噸價格在9月初跌穿3000美元，現正靠近2000美元，預計價格在供過於求下將維持跌勢，對天齊鋰業盈利添加壓力，目標價由85元下調48%至44元，評級由「買入」降至「中性」。

林嘉麒：比亞迪守穩230元可吼　鋰價恐續跌贛鋒暫不宜沾手

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，比亞迪第三季盈利升幅出現放緩情況，亦與之前盈喜預期最多升1倍有些落差。比亞迪一向盈利增長強勁估值較高，市場期望自然較高。不過，比亞迪第三季毛利率比Tesla更高，而季內面對內地價格競爭等問題，業績不算令人失望，惟股價本已存在一些溢價，今日平開低走，如日內未能重上10天及20天線，短線有機會出現調整，10月低位230元可能是短期支持。近期業績好股份照樣捱沽，有些投資者沽出獲利，亦可能擔心在第三季表現好下，第四季盈利恐會按季下跌。比亞迪除需要一些時間消化業績相對估值情況，也要看最快明日公布的10月整體銷售數據，若數據好令股價收復今日跌幅，弱勢未必那麼快出現。9月內地整體新能源車銷售雖未見有「金九」效應，但「銀十」未必不會出現，始終今年10月假期較長。總之，撇除估值較高，對比亞迪仍有信心，若守穩230元可考慮，第四季甚至明年仍有機會做弱市中的「股王」。

 

（林嘉麒）

 

　　至於贛鋒鋰業，林嘉麒指，其第三季盈利大跌98%，收入亦跌43%，相對頭三季表現極差，頭三季盈利雖有下跌，但下跌幅度沒那麼誇張，中期盈利跌19%，首兩季盈利仍各有20億人民幣，但第三季卻不足2億人民幣。盈利急跌因鋰電池價格反彈完後又再急插，看來庫存問題仍未能解決，大行亦看淡2024及25年整體鋰電價格仍受競爭及產能過剩影響有大劈價情況。贛鋒作為龍頭，毛利率卻在5%以下，反映自去年復常後供應大增，鋰電企業爭做生意盡用產能，令毛利率及價格受壓，除非經濟很好需求大，或經濟差淘汰一些公司，贛鋒及天齊議價能力才會較高，取回市場主導權。此外，在產能過剩下，贛鋒仍興建一些新電池項目，公司第三季現金流出近20億人民幣，在現金不足及市場不景氣下再大規模投資，令市場擔心其前景及財務狀況，相信會成往後大行更新目標價的重要指標。料公司業績最快明年才有起色，現價未完全反映2024年估值，因盈利預測下跌或會較貴，暫不宜沾手，有貨亦宜止蝕。

 

　　比亞迪今日跌3.57%收報237.4元，其他新能源車股亦普遍下跌，理想汽車(02015)跌3.4%報133.7元，小鵬(09868)跌2.61%報57.8元，蔚來(09866)跌3.34%報57.9元，零跑(09863)跌15.84%報27.1元。贛鋒鋰業跌12.21%報28.05元，天齊鋰業跌3.76%報42.2元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比亞迪、贛鋒鋰業及港股大市，立即重溫


其他比亞迪及贛鋒相關新聞：
《行業數據》十月中國汽車經銷商庫存預警指數按月升至５８﹒６％
《Ａ股焦點》贛鋒Ａ挫逾５％，鋰價大幅下行拖累第三季淨利潤大降
《外資精點》花旗予比亞迪Ｈ目標６０２元，料每部車利潤按季續升
《外資精點》大摩上調比亞迪３年盈測，惟削目標價至２４２元
《Ａ股焦點》比亞迪第三季純利１０４億破頂，Ａ股回吐２％
《國企紅籌》贛鋒鋰業（０１７７２）第三季純利跌９８％

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

57.800

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.400

異動股

01919

中遠海控

7.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 57.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 01919 中遠海控
  • 7.950
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 57.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 102.700
股份推介
  • 03896 金山雲
  • 2.480
  • 目標︰$3.11
  • 00710 京東方精電
  • 6.660
  • 目標︰$7.06
  • 00981 中芯國際
  • 23.300
  • 目標︰$25.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.340
  • 目標︰$5.828
  • 00669 創科實業
  • 71.300
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 56.150
  • 00700 騰訊控股
  • 289.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.050
  • 00001 長和
  • 39.550
  • 00941 中國移動
  • 61.950
報章貼士
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.040
  • 目標︰$3.70
  • 02607 上海醫藥
  • 11.380
  • 目標︰$14.50
  • 03933 聯邦制藥
  • 7.990
  • 目標︰$9.70
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2023 16:12  恒指跌293點收報17112，舜宇跌5.4%，聯想跌5.3%

31/10/2023 16:14  《盤後部署》恒指萬七水平整固伺機突破，滙控48.5元才值博

31/10/2023 16:41  《小傳日記》被傳上市嘅「肥西老母雞」，廿年發展一啲都唔俹簁！

31/10/2023 10:02  【數據解讀】製造業PMI創3個月低，統計局：「雙節」休假影響

31/10/2023 16:06  《本港樓市》啟德海灣周六首輪發售218伙，折實575萬元起

31/10/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒４７億元，買小米沽快手

31/10/2023 08:42  【大行炒Ｄ乜】青啤、新奧能源績後被多間大行降目標價

27/10/2023 11:45  《嚟緊炒Ｄ乜》中生製藥雙底形態明顯，中線目標價４﹒６銀

31/10/2023 16:43  《財資快訊》美電穩報７﹒８２３６，一年拆息較上日維持５﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》官方PMI轉收縮，滬指三千未穩，在岸人幣全月頹勢
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪季績符預期獲大行唱好可吼位買，贛鋒盈利暴跌股價急插博唔過
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股業績期逾六成達標，惟金融、科技板塊拖後腿（有片）
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜汽車金九銀十不再 比亞迪高增長光環已失？連帶鋰電股無運行？｜業績股大放送
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治 | Last Day最後15分鐘開會是甚麼玩法？離職要知道的江湖規矩！玩嘢的人玩到最後，為何竟獲老闆認同？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

又抄底？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

第三者的掙扎：幸福要自己爭取，還是應放手時要放手？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

京都茶道體驗！於三百年老字號茶舗，穿著和服品嘗旨味玉露、濃厚抹茶、特色煎茶
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

新手媽媽該如何為寶寶選衣服？5大初生嬰兒時尚服裝品牌推介：靈動剪裁、有機紡織認證，CP值高！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
你還記得今年諾貝爾獎的得獎者嗎？
人氣文章
美酒佳餚巡禮、聖誕佳節陸續來！酒精可催情定亂性？飲酒過量性愛女生難有高潮、男性難勃起！飲幾多啱啱好？醉酒「執屍」是怎麼一回事？
人氣文章
婚姻、家庭會令男人一夜間長大？當丈夫是豬隊友，你的生活就與單親媽媽沒兩樣！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2023 18:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事31/10/2023
《神州經脈》官方PMI轉收縮，滬指三千未穩，在岸人幣全月頹勢
人氣文章財經熱話31/10/2023
比亞迪季績符預期獲大行唱好可吼位買，贛鋒盈利暴跌股價急插博唔過
人氣文章財經熱話31/10/2023
【收市短打】港股業績期逾六成達標，惟金融、科技板塊拖後腿（有片）
人氣文章中國故事31/10/2023
疏解人員在雄安新區買房，可申請北京住房公積金貸款
人氣文章香港要聞31/10/2023
「黑碼」明起取消，李慧琼指可令兩地人員往來更暢通
人氣文章財經熱話31/10/2023
地緣政治擔憂稍緩油價急挫，三桶油績後股價走弱可趁機吸？邊隻最值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金