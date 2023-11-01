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《午市前瞻》港股成交淡靜反映未見底 珍酒李渡宜候低再留意

01/11/2023

　　恒生指數半日報17119，升6點或不足0.1%，主板成交近380億元。恒生中國企業指數報5860，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數報3747，跌12點或0.3%。
 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及美團(03690)；騰訊收報287.4元，跌1.8元或0.6%，成交16.18億元；比亞迪收報233.2元，跌4.2元或1.8%，成交8.96億元；美團收報109元，跌1.6元或1.4%，成交7.89億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米(01810)；小米收報14.12元，升0.1元或0.7%，成交7.47億元。

 

(珍酒李渡網頁截圖)



葉尚志：年內低位仍難吸引資金入市

　　內地10月財新製造業PMI報49.5，重回枯榮線之下，半日恒指最多跌超過100點再度失守17000關，午休前跌幅收窄至約20點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指目前並未改變尋底格局，而判斷何時見底，日均成交量至為關鍵。他分析指，現時恒指已位處年內最低水平，但大市日均總成交額並未明顯回升，反映資金現時撈底意欲不大。


　　他指出，如果大市已見底，資金應該踴躍入市，現時資金反應冷淡，反映普遍投資者認為股市仍要尋底，故仍有較大機會再創年內新低。因現時仍屬尋底格局，難講是否16000就會是真正底位，若屬真正底位，成交額亦會開始回升，屆時就是真正見底訊號。

茅台加價有利市場關注珍酒李渡

　　昨晚貴州茅台(滬:600519)公布自2023年11月1日起上調公司53%vol貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約20%。消費刺激貴州茅台高開9.8%，港股唯一白酒股珍酒李渡(06979)跟升，半日最多升11%。葉尚志指茅台加價對公司是好事，但要留意加價後會否影響產品銷量，如市場能消化加價因素並維持消費力，必然對公司業績有幫助。

 

　　葉尚志指，白酒行業亦屬零售板塊之內，受經濟周期影響，中線需觀望消費意欲會否提升，才能為白酒企業提供更好營業環境。貴州茅台於市場認受性高，為高檔次品牌，故即使加價，相信長線經營亦不會有太大問題。

 

　　反觀珍酒李渡，葉尚志指茅台加價後會令更多人留意該股，雖然同以銷售較高價的醬香型白酒為主，但茅台始終是市場知名度及佔有率較高的酒股，珍酒李渡相對失色。走勢上，股價自9月抽升以來，基本維持在10.5至13元橫行整固，如未能趁今次消息突破13元阻力，則大機會繼續區間橫行，建議有意入手者可趁股價回落時再留意。

 

珍酒李渡股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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