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《午市前瞻》恒指夾淡倉後將回落 新世界套現後有望大減利息支出

03/11/2023

　　恒生指數半日報17586，升356點或2.1%，主板成交逾482億元。恒生中國企業指數報6020，升109點或1.8%。恒生科技指數報3901，升88點或2.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)；騰訊收報297.4元，升8.8元或3%，成交26.29億元；美團收報109.6元，升1.6元或1.5%，成交13.82億元；小米收報15.16元，升0.08元或0.5%，成交10.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。

 

(新世界發展網頁截圖)

 

張智威：內地經濟數據轉差不利恒指

 

 　　隔晚美股憧憬加息周期結束，道指大升逾560點，帶動環球股市造好，港股跟隨上升，恒指半日最多升超過400點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，雖然目前恒指回升至20天線之上，但半日成交額仍算偏低，資金未算積極入市，下星期亦料難以保持強勢。他認為，近兩日恒指升勢很有可能只是夾淡倉造成，因17600至17699為恒指牛證街貨重貨區，相信之後難再有上升動力。


　　他又提到，內地經濟數據依然未如理想，前日（1日）公布的10月份財新中國製造業PMI重回收縮區間，雖然近兩日大市因外圍利好消息而炒上，但相信今日夾淡倉後，內地經濟利淡因素將會反映在恒指走勢上，恒指繼續以16800為支持，但相信該水平已是今年低位。

 

新世界初步目標上望17元


　　新世界發展(00017)昨日（2日）就以約218億元出售新創建逾六成股權予周大福企業舉行股東特別大會表決，最終以99.35%贊成票表決通過。新世界表示，此次出售新創建為股東創造即時價值，同時有助公司在持續高利率的環境下減低槓桿；消息帶動股價半日最多升超過4%。


　　張智威評論指，出售成功能必然有利公司降低負債比率，因現處高息環境，新世界可能有很大部分盈利都被公司債務產生的利息支出抵銷，套現218億元後，若主力用於減少債務，將有利公司大幅削減利息支出，有利公司降低經營成本，業績有望改善。他看好新世界股價有望繼續向上修復，以8月區間水平兼100天線所在位置17元為初步目標。

 

新世界發展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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