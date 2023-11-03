  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒D乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見1.5銀

03/11/2023

　　近日冬季流感嚴重程度仍未退卻，又話新冠再臨，再加埋其他傳染性強的流行性疾病，身邊唔少朋友中流感。唉，地球真係病咗嘞，點都好，我哋好好愛惜及保護自己，有強健嘅體魄，病毒就冇可能乘虛而入，當然，打流感疫苗，打新冠疫苗亦係增強免疫力嘅其中一個方法。

 

（三葉草生物媒體庫）


　　今日想講下隻三葉草生物(02197)，三葉草主要從事生物製藥業務，為傳染性疾病、癌症及自身免疫性疾病開發新型疫苗及生物治療候選產品等。


　　三葉草截至2023年6月30日止半年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利6.51億元人民幣，主要歸因於確認為其他收入的CEPI資金以及研發及行政支出減少約50%，部分被計提的存貨撥備所抵銷。期內，營業額約26萬元人民幣，錄得整體毛利5.5萬元人民幣，毛利率21.4%；集團全部營業額來自疫苗。


　　三葉草早前公布，在內地商業化上市四價季節性流感疫苗，是內地目前唯一獲批用於三歲及以上人群的進口四價季節性流感疫苗。目前，該疫苗已在內地26個省市准入，預計2023年開始，該疫苗的銷售額將增加公司收益。


現金充裕，首站1銀


　　該疫苗是一種可用於預防流感的四價裂解滅活疫苗，含有源於四種流感病毒株(兩種甲型和兩種乙型)的血凝素，無論哪種乙型流感毒株成為當季流行的毒株，與三價疫苗相比增加其實現高效力的可能性。該疫苗於2022年1月獲得中國國家藥品監督管理局批准，適用於三歲及以上人群。


　　於2023年6月30日，三葉草之現金及現金等價物為15.23億元人民幣，計息銀行借款為4.1億元人民幣。


　　技術走勢方面，三葉草於8月中炒高至1.81銀後反覆整固，近日跌至0.53銀成功築底，技術指標出現買入訊號，昨日一度炒高至0.77銀，及後回調，今日回歸平靜，現價0.69銀不妨小注買入，首站1銀，中線以1.5銀為目標，跌穿0.5銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01310

香港寬頻

3.590

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

111.100

異動股

00772

閱文集團

26.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 3.560
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 111.500
  • 00772 閱文集團
  • 26.650
  • 00881 中升控股
  • 19.400
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.800
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 90.700
  • 目標︰$110.00
  • 02331 李寧
  • 27.400
  • 目標︰$35.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.920
  • 目標︰$7.60
  • 00576 浙江滬杭甬
  • 6.010
  • 目標︰$6.943
  • 03896 金山雲
  • 2.570
  • 目標︰$3.11
人氣股
  • 00001 長和
  • 41.200
  • 00700 騰訊控股
  • 297.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.180
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 24.450
  • 目標︰$26.00
  • 03998 波司登
  • 3.120
  • 目標︰$4.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.150
  • 目標︰$25.65
熱炒概念股
即時重點新聞

03/11/2023 09:22  恒指高開175點報17405，領展漲3%，中升逆市跌4.3%

03/11/2023 07:50  《國金頭條》市場押注聯儲局轉鴿，華爾街欣喜，道指大漲564點

03/11/2023 09:26  【人行操作】人行全周收水9260億，傳監管徹查拆息不正常飆升

03/11/2023 08:55  富士康：網傳內地公司被查需補稅1800億等均為謠言

03/11/2023 07:53  金斯瑞(01548)附屬傳奇生物下月展示產品療效及治療效果

03/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４億元，買聯想沽騰訊

03/11/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】香港寬頻績後曾被降目標價，小米獲大行看好

03/11/2023 10:18  《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀

03/11/2023 09:45  《財資快訊》美電升報７﹒８２４９，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見1.5銀
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：外資未肯回流港股，恒指仍以炒波幅為主
人氣文章

新聞>財經熱話

中國手機市場需求疲弱，蘋果銷售連續第四季下滑
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

11月自助餐推介 | 五星酒店池畔炭火燒烤派對／超抵4位以上75折任食海鮮半自助餐／青馬橋海景歎菇菌盛宴／周末限定西班牙海鮮炒飯
人氣文章

娛樂情報

MIRROR成軍5周年 | 迪士尼與粉絲玩一日！Lokman、Alton無懼被影黑圖？Edan呼籲Fans留意官方活動消息勿受騙
人氣文章

政經范局．范強

香山啟示：中國新時期的反圍剿之戰
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《喝采》4K數碼修復版重映——回到1980，將一聲聲嘆息化作生命力
人氣文章

Art & Living

電影《以色列鐵娘子：梅爾夫人》| 在歷史重演中，看鐵娘子的堅韌與果斷抉擇
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一場小拍竟有不少仙丹？銅鎏金鳳形擺件、青銅錯金銀獸形擺件，件件藏品級，卻是仙丹級估價？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
施政報告2023 | 醫療政策焦點懶人包！長者醫療券大灣區用得！部分專科新症縮短輪候！6大安老計劃！即睇邊樣政策同你有關
人氣文章
數碼新世代
人氣文章
美國消委會再公布：朱古力含重金屬！可可成分愈高金屬含量愈高？邊啲人要避開黑朱古力？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2023 11:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2023 11:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2023 11:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/11/2023 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態03/11/2023
以巴衝突|布林肯三訪以色列，傳白宮欲內塔尼亞胡下台
人氣文章財經熱話03/11/2023
《嚟緊炒D乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見1.5銀
人氣文章國際動態03/11/2023
美國進一步限制俄羅斯，三家中國科技企業受制裁
人氣文章開市Good Morning03/11/2023
溫鋼城：外資未肯回流港股，恒指仍以炒波幅為主
人氣文章財經熱話03/11/2023
中國手機市場需求疲弱，蘋果銷售連續第四季下滑
人氣文章財經熱話02/11/2023
大灣區青年基金：支持香港青年多元發展，鼓勵為香港和國家出力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金