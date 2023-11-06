《午市前瞻》大市成交額高但升幅減少宜先食胡 金沙上望25元

恒生指數半日報17962，升298點或1.7%，主板成交逾664億元。恒生中國企業指數報6171，升119點或2%。恒生科技指數報4084，升146點或3.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及藥明生物(02269)；騰訊收報311.2元，升8.6元或2.8%，成交45.22億元；美團收報117元，升6元或5.4%，成交27.71億元；藥明生物收報50.7元，升2.75元或5.7%，成交14.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米(01810)；小米收報15.5元，升0.26元或1.7%，成交12.66億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。

(金沙中國網頁截圖)

聶振邦：恒指已連升三日 後市升勢難保



恒指時相隔近一個月重上18000關口，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，18000為恒指重要關口，如今明兩日均可收高於該位，短線有望進一步挑戰18300至18500。但他明言現時不能過於高估恒指升勢，因過去兩次分別於8月22日及10月5日的反彈浪，恒指連升數日後即後勁不繼，如今恒指已連升第三日，故對後市升勢較為保留。



聶振邦指，過去兩次反彈中，日均大市成交額普遍增加約500億元，而本月初大約為700億元，即今次反彈浪要維持日均1200億元成交額才有望保持升勢。他強調，如成交額維持在較高水平，但恒指升幅減少，反映有資金開始趁高走貨，投資者應部署離場。

澳博只能短炒 長線只吼金沙銀娛



澳門政府上周預計，明年度將重新錄得財政盈餘，意味下個財年將不再是赤字預算，並估計明年度博彩毛收入將達2160億澳門元。消息帶動低殘濠賭股止跌回升，聶振邦分析指，不妨趁勢低吸賭股，因為現價已經處於極低水平。藍籌金沙(01928)連升第二日，初步上望25元水平，現價入手潛在升幅亦多於一成，謹慎者亦可待22元才入手。



另外，聶振邦亦提到澳博(00880)現價水平極低，初步可上望3.2至3.5元，但只能作短炒部署，始終基本面不及金沙及銀娛(00027)，而且資金亦偏好入手一線股份。

金沙中國股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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