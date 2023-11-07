內地加強規範短期健康險，全球基金上月再拋售A股，內險股遭大行唱淡買唔過？

據報內地監管部門規範短期健康保險業務，嚴禁出現「0」費率情況，加上大摩報告指，全球基金上月再拋售中資股共涉242億元，致使今日(7日)內險股全線下挫。大行對內險股也看得較悲觀，其中平保(02318)更遭大和下調評級至「沽售」，目標價削至35元，股價最多插近半成，內銀股亦受累普遍下跌。值得一提，內險股之前公布的業績都麻麻，盈利普遍倒退，近日隨市況好轉，股價低位略見反彈，惟現又再跌過，應如何部署？

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傳監管部門規範短期健康保險業務 嚴禁「0」費率情況

據《上海證券報》報道，監管部門昨日(6日)向各保險公司下發《關於進一步做好短期健康保險業務有關事項的通知》。通知指出，監管部門近期發現部分保險公司經營短期健康保險業務，存在產品設計不審慎、銷售管理薄弱、客戶服務不到位等問題。產品定價應當科學合理，嚴格按照定價的數據基礎確定各期保險費率，不得通過隨意調整精算假設等方式改變產品的費率結構，嚴禁出現「0」費率等各類明顯不符合精算原理的情況。



業內人士指，這一要求或在針對近期廣受爭議的健康險「魔方業務」。所謂「魔方業務」，指部分機構開展健康險業務時通過免費贈險或以低保費、低保額、高免賠保險等方式吸引客源，進而引導客戶「升級」投保常規百萬醫療險。

大摩：全球基金上月再拋售A股港股共242億 不要逢低買入

另方面，內地及香港股市此前連續3個月下跌，摩根士丹利報告引述資金流跟蹤機構EPFR指，上個月主動型長倉基金合計從A股和港股淨流出31億美元(約242億港元)，連續第3個月淨賣出超過30億美元。大摩分析，歐洲基金已脫手了自2020年末以來積累的約一半中國市場持倉，美國註冊基金的資金也在10月份加速流出，外國長倉基金經理對中國市場的低配程度為2018年以來最高。

事實上，投資者對中國經濟復甦仍持謹慎態度，特別在10月中國製造業活動意外收縮之後。摩根士丹利早前曾建議投資者不要逢低買入中國股票，並警告除非政策進一步放鬆，否則外國基金可能會繼續拋售，而且市場情緒可能仍然脆弱。另包括Laura Wang在內的摩根士丹利策略師在一份報告中指，外國投資者從A股市場流出已進入前所未有階段，並表示8月7日至10月19日累計流出221億美元。

大和：對平保綜合金融模式看法審慎 目標價降至35元

大和發表研報指，平保於昨日披露綜合金融模式，在遵循合規分業經營的前提下，模式核心在於以客戶需求為驅動。大和形容上述策略較為罕見，對股東而言價值不大，更直言不認同及對執行有所憂慮。而由於銷售複雜的高利潤產品，及維持客戶粘性能力有限，平保交叉銷售能力惡化，以及需犧牲壽險新業務價值關注程度。此外，未來資本壓力監管亦不利於公司依賴高槓桿的淨資產收益率(ROE)，料平安人壽及平安集團ROE會回落至10%至13%正常水平。大和下調平保評級，由「持有」降至「沽售」，目標價由45元下調22%至35元。



大和又提到，平保稅後溢利增長引擎失去動力，並面對股息壓力，由於新業務價值連跌數年，業務質素惡化等因素，料2023至25年稅後溢利按年變動介乎下跌2%至上升2%。由於對平保綜合金融模式看法審慎，除下調集團投資評級及目標價外，將稅後溢利、股息及純利預測下調2%至10%。





富瑞：對內險股業績感悲觀 平保資產管理業務遜預期

另富瑞指，對內險板塊第三季業績感悲觀，行業正面對實質經營挑戰，雖然平保壽險業務勝預期，但在資產管理業務上遜預期，股價疲軟已反映相關因素。管理層在投資者開放日上透露，在用戶交叉銷售及追加銷售支持下，目標個人零售業務稅後經營利潤可實現雙位數增長。惟行業投資環境氣氛疲軟，覆蓋內險股上季投資收入按季跌30%至90%，遠跑輸同期滬深300指數按季跌4%。



富瑞認為保險公司長期盈利能力將逐漸成為市場關注焦點，最看好友邦保險(01299)及保誠(02378)，其後依次為平保、財險(02328)、太保(02601)、國壽(02628)，最後為新華保險(01336)。其中平保的資產端風險很大程度上已反映在股價表現上，優於國內同業的基本盈利能力將推動股東回報領先，維持「買入」評級，目標價從61元降至60元，另分別予國壽及太保「跑輸大市」及「持有」評級，目標價分別為10元及20元。

陳政深：內險股投資收益堪憂不宜長揸 博反彈水位也有限

艾德金融董事陳政深指，內險股中長線不值得吸納，保費收入既不見大幅增長，投資收益亦受A股表現影響，A股卻已連續3個月資金淨流出，而內地債券市場情勢嚴峻亦影響內險股投資收益，太保股價今日就一下子破底。若內地突推出利好政策，或可短暫推升內險股，但升幅料亦有限，其中平保及國壽尤不宜買入，即使博反彈，料平保最多只可升至43.5元，國壽最多見50天線約11.8元，現價買入均不足一成水位。財險於內險股中股價走勢較佳，惟料亦只可升至10.2元。

陳政深又指，內銀股也不宜長期持有，除負有國家任務要撐經濟外，另財政部最新通報農業銀行(01288)有分行違法放貸予省級政府機構，新增隱性債務若干億元，故內銀估值低殘兼息高亦乏人問津是有原因的。

內險股今日全線下挫，平保跌3.67%收報40.7元，國壽跌3.02%報10.92元，太保跌7.26%報17.64元，人保(01339)跌2.27%報2.58元，新華保險跌3.37%報17.2元，中國太平(00966)跌4.07%報7.31元，財險跌0.85%報9.35元。內銀股亦普遍向下，工行(01398)跌1.58%報3.73元，中行(03988)跌1.06%報2.79元，農行跌1.38%報2.86元，建行(00939)跌2.19%報4.46元，交行(03328)跌1.48%報4.67元，郵儲行(01658)跌2.43%報3.62元，招行(03968)跌2.89%報30.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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