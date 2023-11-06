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【大灣區直擊】廣州數據交易所：將積極促進與港澳數據流通

06/11/2023

　　廣州數據交易所於2022月9月成立，副總經理沈海於粵港澳大灣區建設活動上表示，截至今年10月，會員有逾1440間企業，交易筆數超過4560筆，交易規模達22.9億元人民幣。

 

廣州數據交易所副總經理沈海（Celia攝）

 

投放大量資源於建立交易規範

 

　　總經理魏東指，在交易所未成立前，市場上已有數據交易存在，而數據交易需要規範，故交易所成立僅僅13個月，已投放大量資源於建立交易規範。他又指，買數據產品的企業最多是金融行業，如銀行、保險公司進行，因其需要進行增信工作。

 

　　魏東表示，交易所目標是透過數據產品解決實體經濟痛點，而他見到交易所場內交易日趨活躍，顯示行業反映數據產品有效。

 

積極促進與港澳數據流通

 

（Celia攝）

 

　　與港澳的數據流通方面，魏東指兩地的數據規則仍有出入，已積極與相關部門進行研究和探討，希望「求同存異」。他又指，灣區內亦有很多香港的高校，交易所亦與其探討科研數據流通。

 

　　他又透露，正與跨境企業，甚至西方市場主體在內地的分支機構商討合作，促進商業增信、企業調研等數據跨境，未來亦會將重點放在科研數據及市場主體、企業增信需要的數據。

 

中科宇航：與港科技大學接觸招人才 擬推太空旅遊

 

（Celia攝）

 

　　廣洲中科宇航探索技術有限公司成立於2018年，是國內首間混合所有制商業航天企業，其中一間子公司中科宇航（廣州）裝備工業有限公司去年於南沙落戶。製造部部長項澤斌於粵港澳大灣區建設活動上表示，公司製造的火箭部件將會被運到海南文昌發射站，而南沙位置具優勢，可將火箭海路運送至海南。

 

　　他又指，大灣區的經濟開放狀態及政策都具吸引高新產業落戶，區內的先進製造業成熟，包括強大的科技和生產基礎、能力、高效人才，均能助力火箭上下游發展。去年廣州政府亦發布了很多政策，包括「探天九條」等，對公司發展有經濟支持。

 

正與港科技大學接觸招攬人才

 

（Celia攝）

 

　　項澤斌表示，原始團隊具備豐富資歷，而公司亦會在大灣區內的高校舉行宣簡會招攬人才。他提到，公司都有與香港科技大學接觸，但需時將合作成果轉化。他表示，修讀航空器設計、動力學和系統軟件設計等專業，對加入行業更有利。

 

料2025年可推太空旅遊

 

　　被問到中國商業航天發展的進度，他指國外如Space X起步較早，而國內於2015年才開放商業航天，但他認為要追趕上國際水平只是時間問題。公司除了研發運載商用衛星的火箭，亦正研發太空旅遊飛行器，項澤斌指預計2025年將可推出太空旅遊。

 

撰文：經濟通記者史寒冰廣州專電

 

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