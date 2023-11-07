【大灣區直擊】巨灣技研料5年後有市場份額指引，擬開拓港澳市場

由廣汽(02238)(滬:601238)分拆的巨灣技研，主力研發汽車電池，自研的極速電池搭載在指定快充車型上，由0至80%充電最快只需7.5分鐘，創下了世界最快紀錄。

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巨灣技研廣州工廠總經理柴成斌指，快充行業算是一個新能源發展至今一個新的細分市場，也是將來的主打方向，從2014年團隊便開始做相關研發，到2020年巨灣技研成立，算是走得比較早、比較快，相信能打破現有新能源模式，但對於市場份額的具體指引，他認為現時仍為時過早，料5年後應可看到相關數字。

需時準備向國外市場發展

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對於落戶南沙，他認為是大灣區的核心地帶、人才聚集，新能源的人才都願意到廣州，但目前公司未有港澳人員，他指目前仍需要產品化學，如設計材料學，以及軟件控制等方面數字化人才，歡迎未來有港澳人才加入，亦會配合包括廣汽在內的客戶開拓港澳市場。

柴成斌又指，公司對海外市地的標準已很熟悉，早前亦研究過澳製標準，已做好向國外市場發展的準備，但公司成立時間短，仍需大量準備。

廣州港南沙港區：與香港並非互相競爭而是互補

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南沙港隸屬廣州港，其中南沙港第四期是全自動港口，以全國產的智慧信息系統操控，導引車亦由人手在辦公室遙距控制。

廣州港南沙港區四期碼頭工程技術部副經理李樹沛指，相比起南沙港一至三期碼頭，每個碼頭的人手約1000人，四期碼頭只需300人手，包括行政及技術人員等，節省約7成人力資源，每年涉及1億元人民幣成本。

120輛無人導引車全天候作業

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目前碼頭有無人導引車120輛，為全球規模最大，未來還會購置更多。而導引車可自動續航，當無電時會自動去充電，延長作業時間。李樹沛又指，預期碼頭實行自動化將提高對技術人員要求，產業轉型升級會帶來技術升級及人才升級，提高工作質量。

至於將南沙港四期的自動化模式複製到香港的港口，他認為不同港口有各自的業務情況，而他們暫時未就香港的情況做調研。

香港與南沙港是互補關係

廣州港股份生產業務部集裝箱運營中心市場營銷總監王沙靈指，南沙港與香港的港口並非競爭關係，而是互補關係，有很多進出口貨品都需要在港作中轉，例如一些危險品，香港是自由貿易港，有較大靈活性可處理。他表示，每年有約70至80萬TEU會運到到香港轉口。而他認為南沙優勢在於有強大倉儲能力，又有鐵路可連繫內陸省份，最遠可達貴洲、雲南。

他又透露，截至今年9月，南沙港的吞吐量一直有增長，外貿增長接近8%，內貿則達10%，近幾年港口內增加得較多航線及吞吐量的都是一帶一路國家。

經濟通通訊社記者史寒冰南沙專電

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