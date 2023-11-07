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【金融峰會】李家超：香港是全球具競爭力城市之一，未來欣欣向榮

07/11/2023

　　行政長官李家超在出席國際金融領袖投資峰會時表示，去年是香港重上舞台的時候，而現時香港正處於世界舞台中央，帶來投資機遇，相信香港的未來欣欣向榮，因香港本身的優勢，以及把內地與世界連接，香港已代表了繁榮（Hong Kong means prosperity）。

 

（Crystal攝）

 

　　他提及香港社會已從疫情中走出來，社會亦已回復穩定，過去兩年香港IPO集資約850億美元，去年底香港的資產及財富管理業務規模達約4萬億美元，較2019年全年為高。

 

　　他指出，儘管香港已復常，但現時世界環境已較過去更為複雜，低利息環境似乎已一去不返，高息環境會影響經濟增長，地緣政治風險持續擴散，香港作為自由及開放的經濟體，很難不受全球經濟逆風影響，但在一國兩制及法治支持下，香港是世界上最具競爭力的城市之一。

 

　　他續指，在一國兩制的框架下，香港使用普通法，而全球大多數金融中心也是使用普通法，有助香港在國際金融中心方面的獨特優勢，亦對香港的司法制度充滿信心，未來會繼續加深與內地以及大灣區的經濟及金融聯繫。

 

余偉文：學習挑戰中做到最好，金管局曾經歷複雜情況

 

（Crystal攝）

 

　　香港金融管理局總裁余偉文表示，去年國際金融領袖投資峰會的主題為「駕馭市場的不確定性」，儘管隨著香港社會復常，疫情已成為歷史，但今年仍面對複雜的環境，如利息升高如何影響經濟發展等，但指出要與複雜情況共存，要學習在挑戰中做到最好。

 

　　他表示，金管局經歷過不少複雜情況，今年是金管局的30周年，作為中央銀行機構，年紀比較輕，但亦曾經處理兩次重大金融危機以及兩次重大病毒爆發，還有其他不同挑戰，當中局方亦與夥伴以及朋友們攜手合作一起應對挑戰，多年來為香港成為國際金融中心帶來貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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