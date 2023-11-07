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【金融峰會】人行：中央已實施三大工程推動房地產高質量發展

07/11/2023

　　人民銀行副行長張青松出席國際金融領袖投資峰會時表示，房地產與其他行業一樣，無法持續快速增長，在某個時候，供求關係發生重大轉變，並隨之出現一些調整，屬自然市場過程。中央已實施三大工程，包括建設大都會配套設施、加速城市改造、增加租賃房屋建設，相信有關措施將推動未來房地產市場高質量發展，對中國房地產市場未來有信心，亦都樂觀。

 

 

人民銀行副行長張青松（Crystal攝）

 

　　他表示，人行需要謹慎管理有關過程，避免樓市急劇下滑和發生意想不到的後果，今年已出台不少穩定房地產市場的政策措施。長遠而言，中國城市化還有很大空間，每年約有1000萬農村居民進城落戶，住房需求將持續顯現。由於目前大多數居民居住在中小型房屋，換樓的潛在需求仍然強勁。

 

地方政府債務為結構性問題 人行可加強問責

 

　　在債務問題上，張青松指出，中國政府的整體債務水平在國際上處於中游偏下水平。不過，人行卻認為地方政府債務為結構性問題。根據國際清算銀行數據顯示，截至今年首季，中國政府債務槓桿率為79.4%，低於許多發達經濟體。

 

　　他稱，大部分債務由東部和中部省份政府發行，這些省份的經濟規模和增長動力都優於其他省份，反映有很強的償債能力，人行可以通過加強問責，讓有關地區的地方政府能夠自行解決債務問題。少數省份可能面臨一定的償債壓力，但大部分債務都有實體資產支撐。

 

　　張青松提到，中央政府已制定市場化、法治化方式處理地方政府債務，在解決短期問題的同時，著眼於建立長效機制。人行認為，隨著定向政策的落實，部分地方政府債務風險將逐漸緩解。

 

中國經濟長期穩定向好基本面不變

 

　　張青松表示，全球投資者對中國經濟有一些擔憂，包括經濟復甦步伐、房地產市場和地方政府債務問題，但他並不擔心，認為對中國經濟長期表現的評價應放在一個長期框架中，如果短期經濟指標沒有明顯偏離長期趨勢，人行願意讓市場發揮作用，並在必要時進行政策調整。他又強調，長期而言，中國經濟穩定向好的基本面沒有改變。

 

中證監：支持更多中資公司便捷地到港上市

 

中國證監會副主席王建軍（Crystal攝）

 

　　中國證監會副主席王建軍表示，未來會進一步推動開放，當中，會加強優化上市制度，支持更多中資公司便捷地到香港上市。他指，雙方已就大宗交易納入互聯互通達成共識，現時正就對技術、規則、監管作出安排，待協調好後會盡快推出。此外，正在研究人民幣櫃台股票，論證成形後，會直接推動納入。

 

　　他又提到，香港和內地正合作研究深化互聯互通制度，所有對香港資本市場有利的，中證監都會全力以赴支持。

 

　　王建軍稱，互聯互通為內地改革開放的另一個產物，例如今年3月擴大滬深港通標的，擴大後對三家交易所市值的覆蓋率大幅提升，對港交所(00388)市值覆蓋率81%，深圳交易所86%，上海交易所91%。他又形容香港已成為中概股的主場，現有1400家中概股在港交所上市，佔市值70%，佔交易量80%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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