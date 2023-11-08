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新濠受累附屬公司業績急挫，惟澳門盛事陸續有來，濠賭股可趁調整吸納？

08/11/2023

　　澳門10月賭收按年升4倍至195億澳門元，創近4年新高，加上澳門政府料明年賭收達2160億澳門元，濠賭股近日股價表現稍見起色。不過，新濠國際(00200)附屬新濠博亞娛樂最新公布第三季業績，虧損雖大降至1630萬美元，營運收益升逾3倍達10.2億美元，但仍遜於分析師預期，股價於美股急挫15%至7.54美元，並遭摩通下調目標價42%至11美元，拖累新濠國際今早(8日)急挫近8%，部分濠賭股亦受累下跌。惟值得一提，澳門格蘭披治大賽車、Westlife演唱會等盛事將於本月舉行，料可吸引大量旅客前往澳門，可否趁股價調整買入炒一轉呢？其中哪隻最值博？

 

（新濠博亞娛樂網頁截圖）

 

新濠博亞第三季虧損降至1630萬美元　營運收益升3.2倍

 

　　新濠國際公布，美國上市附屬新濠博亞娛樂截至9月30日止第三季淨虧損1630萬美元，比去年同期淨虧損2.4億美元收窄，每股虧損1.2美仙。首三季淨虧損則為1.2億美元，比去年同期淨虧損6.8億美元收窄。

 

　　新濠博亞娛樂第三季營運收益10.2億美元，升3.2倍，主因旗下所有博彩分部及非博彩營運的表現自澳門於1月起放寬防疫限制及新濠影匯第二期開幕後均有所改善。第三季營運收入9470萬美元，而去年同期則錄得營運虧損約2億美元。於第三季末債務總額77.7億美元，較6月底債務總額減少1億美元。

 

澳門旅遊業：料大賽車日均10萬旅客　旅遊局：酒店入住率料達九成

 

　　第七十屆澳門格蘭披治大賽車將於11月11日至12日及16日至19日舉行。《澳門日報》報道，大賽車連續兩周舉行，與美食節、會展等聯動，澳門旅遊業界預料旅客量日均10萬人。現時酒店預訂率理想，相信屆時不僅路氹度假村酒店入住率爆滿，連澳門半島區酒店入住率亦逾九成，更認為旅客消費力可媲美會展客。值得一提，大賽車門票銷情理想，以最後一日賽事為例，較熱門的葡京彎門票已售出九成。

　　澳門旅遊業議會會長胡景光表示，今屆大賽車舉辦時間長，橫跨兩周，賽事豐富，而繼2019年後，三級方程式比賽將重返澳門，並雲集賽車界中的頂尖年輕新星，藝人郭富城亦將出戰澳門房車盃。澳門旅遊局局長文綺華則指，當局一直發展新的元素希望結合「旅遊+」概念，目前較有信心酒店應該會達到九成入住率。


澳門10月賭收按年升4倍創近4年高　大摩：中場賭收超出2019年水平

 

　　澳門博彩監察協調局日前公布，澳門10月博彩收入為195億澳門元，按年升4倍，按月升30.6%，創2020年1月以來最高。今年首10個月，澳門博彩收入1484.5億澳門元，按年增長3.15倍。

 

　　摩根士丹利發表報告指，澳門10月博彩毛收入195億澳門元，相當於日均收入6.29億澳門元，即2019年同期的74%，較市場預期的190億至192億澳門元為佳，估計中場博彩毛收入恢復至2019年的103%，貴賓博彩毛收入恢復至30%。估計10月最後一周日均收入6億至6.1億澳門元，相當於2019年10月的72%、較今年8月有10%增長，主要受演唱會推動，估計11月受惠格蘭披治大賽車及Westlife演唱會，博彩毛收入169億澳門元，相當於日均收入5.64億澳門元，即2019年同期的74%。

 

澳門政府料下財年重錄盈餘　明年賭收達2160億澳門元   

 

　　另外，澳門行政長官將於本月14日發表明年度施政報告，而先行提交至立法會的明年財政預算案率先披露重點，預計明年度公共財政重新錄得盈餘，毋須動用財政儲備填補財政缺口，意味明年財政預算將不再是赤字預算，並估算明年度博彩毛收入達2160億澳門元。

 

　　澳門大學博彩研究所所長馮家超表示，今年首10月賭收逾1400億澳門元，若保持現有水平，全年賭收可達1800億澳門元，超乎政府預期。今年賭收表現喜出望外，主要源於旅客量穩步增長，且中場恢復超乎預期。倘明年內地旅客量可恢復至2019年水平，拓展國際旅客工作理想，料明年全年賭收可介乎2000億至2200億澳門元。

 

溫傑：濠賭股現價偏低可追落後   銀娛金沙可中線分注吸納

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，雖然澳門11月頭幾日賭收表現麻麻，但隨著大賽車等各項盛事舉行，料整個月表現不會太差，而濠賭股現時股價偏低，有潛力追落後，應不會受個別博企業績表現影響。不過，賭場VIP收入隨著「疊碼仔」受政府打壓，加上內地經濟不振，難回復昔日風光日子，故宜選買中場收入佔比較大的賭股如銀娛(00027)及金沙(01928)，其中銀娛規模最大，又有新賭場及新酒店落成營業，兩隻股份現價都可分注買入作中線部署。

 

　　新濠半日跌7.92%收報5.35元，成交5140萬元。其他濠賭股也普遍表現麻麻，金沙跌1.13%報21.8元，銀娛跌0.22%報44.85元，永利澳門(01128)跌2.08%報7.08元，澳博(00880)跌2.46%報2.78元，惟美高梅(02282)升0.2%報10.22元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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