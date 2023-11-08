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《午市前瞻》港股守廿天線樂觀 藥明合聯值抽 藥明生物試56元

08/11/2023

　　恒生指數半日報17678，升8點或不足0.1%，主板成交超過448億元。恒生中國企業指數報6083，跌3點或不足0.1%。恒生科技指數報4062，升6點或0.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及中芯(00981)；騰訊收報311.4元，升2.8元或0.9%，成交20.4億元；小米收報16.22元，升0.4元或2.5%，成交11.37億元；中芯收報24.75元，升0.75元或3.1%，成交11.24億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及中芯。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及中芯。

 

(藥明生物網頁截圖)

 

連敬涵：內地通脹數據若符預期有利港股

 

　　恒指昨日再次失守50天線，今日上午維持爭持走勢。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指昨日重返50天線之下，但上日恒指成交額不大，反映沽壓不重，預期恒指再跌亦有望守穩17500。他解釋，今早表現仍然疲弱，只因未有好消息帶動成交，即將公布的內地10月份通脹數據若未大幅差過市場預期，亦有望支撐港股。加上市場憧憬中美元首會面將有成果，恒指企穩50天線後可上試100天線。

 

藥明生物企穩牛熊線可試55至56元


　　藥明生物(02269)分拆旗下藥明合聯(02268)將於本周五（10日）開始招股，此前藥明生物股價硬淨，昨日企穩250天線後今日再度向上，盤中更突破51元的三頂阻力，連敬涵指藥明生物早前約40元水平築底，隨後反覆向上於牛熊線上靠穩，今日再有破位味道，預期後市持續向好，上望55至56元。


　　然而他提到，暫時未知藥明合聯的招股反應如何，始終現時港股抽新股反應不及以前熱烈，難料新股對藥明生物利好作用。因過去藥明生物股價破位後都有機會反覆，呼籲投資者可考慮待股價回落至250天線(現約49元)再吸納。

 

藥明合聯基石投資者粒粒星

 

　　至於藥明合聯，連敬涵推薦指，該股值博率高；他解釋，藥明合聯最大賣點為全球第二大ADC等生物偶聯藥物CRDMO（合同研究、開發及製造組織），而且基石投資者廣泛，包括多個主權基金及私募基金，可謂粒粒皆星，反映藥明合聯獲得業界認可，預期未來行業增長速度加快，整體都有利藥明合聯上市後的股價升勢。

 

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

藥明康德股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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