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許正宇：港交所本月就惡劣天氣下開市諮詢公眾

08/11/2023

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，港交所(00388)會就股票市場在惡劣天氣下繼續營運的建議模式和相關安排於今年11月內進行公眾諮詢。有關細節，包括交易及結算安排、股票登記安排、銀行服務、支付安排、其他所需的配合等，會在諮詢文件中詳細陳述並聽取公眾的意見。

 



鞏固香港作為國際與內地投資者橋樑角色

　　許正宇書面答覆議員提問時表示，證券市場在惡劣天氣下繼續運作的主要目的，是讓全球投資者可不受香港本地惡劣天氣影響，繼續交易香港股票和衍生工具、並透過滬深股通買賣內地A股，便利其因應不同市場和企業的基本因素變化調整投資和風險管理策略。有關安排將進一步鞏固香港作為國際與內地投資者和資金雙向門戶和橋樑的角色，提升香港市場對國內外投資者的吸引力，亦讓香港股票，尤其是同時在外地證券市場雙重主要上市或在香港第二上市的股票，其價格可根據各種因素與其他市場同步持續進行調整。

港交所與業界代表溝通，以掌握操作需要

　　他指，電子交易和遙距工作日趨普遍，在政府的支持下，港交所聯同金融監管機構正研究在惡劣天氣下維持交易的可行執行方案，相信推動惡劣天氣下維持證券及期貨市場運作將可回應全球投資者的訴求，為投資者提供更大的便利和價格確定性。同時，措施亦有助推動本地金融市場基建持續現代化和相關金融服務業界的業務升級，配合香港證券市場持續無紙化和數碼化的趨勢，與全球各地市場接軌，進一步鞏固香港作為國際其中一個領先融資和交易平台的地位。


　　政府了解落實惡劣天氣下的交易安排將需解決各項技術事宜和提供配套支援，亦需各個持份者包括證券商、銀行體系、指數編制公司等配合。就此，港交所和監管機構過往已就惡劣天氣下的可營運模式與業界代表就不同具體事宜進行溝通，以充分掌握相關界別的實際情況和協調不同的操作需要。

 

撰文：經濟通採訪組

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