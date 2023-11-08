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穩定幣發行商Circle考慮在2024年初上市

08/11/2023

　　知情人士透露，USDC穩定幣的發行商Circle Internet Financial Ltd正考慮於2024年初上市。

 


 

 


　　該公司正與顧問進行磋商，為潛在的首次公開招股(IPO)做準備。知情人士表示，審議仍在進行中，不確定Circle是否仍然決定上市。雖然尚不清楚Circle在IPO中尋求的估值是多少，該公司試圖在2022年上市時，其估值為90億美元。


　　另一方面，根據虛擬貨幣行業出版物TheMinerMag編制的數據，包括Marathon Digital Holdings和Core Scientific Inc在內的13家上市的虛擬貨幣開採公司中，10月時，比特幣的清算與生產比率約為105%，這反映除當月開採的比特幣之外，他們還出售了之前所持有的比特幣。


　　數量明顯大過前3個月，7月、8月和9月的比例分別為64%、77%和77%。去年6月，由於虛擬貨幣市場崩潰和電力成本飆升，該比率達到390%的峰值。

 

撰文:經濟通採訪組

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