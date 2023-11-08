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【大灣區直擊】橫琴中醫藥產業園助推15款產品於國際銷售

08/11/2023

　　位於橫琴的粵澳合作中醫藥科技產業園，在2022年由澳門政府與中國太平保險集團合作推進，並由後者承接營運，總投資近80億元人民幣。截至9月底，共有191間註冊企業，其中澳門企業共61間。

 

 

交流中心助推中醫藥產品至葡語系國家

 

中醫藥產藥園國際交流合作中心總監孫繼霞

 

　　產業園中的國際交流合作中心主要以澳門為國際窗口，並以葡語系國家為切入點，向國際推動中醫藥產品及技術。總監孫繼霞表示，目前已成功為11款產品在莫桑比克以植物藥形式註冊，包括當地抗疫防控中使用到的「蓮花清瘟膠囊」；有9款產品在巴西以中成藥形式註冊，當中有15款已在國際市場上銷售。

 

　　合作中心除了將內地藥品推至海外，也有協助內地產品進入港澳，以及港澳產品進入國際市場。對於國外的藥物，孫繼霞指中心亦會為巴西等一帶一路沿線國家搭建平台，提供商貿對接。她又透露，中心正就10多款香港的中成藥產品進行洽談，亦有幫助香港的產品透過簡化註冊進入內地市場。

 

「橫琴製造、澳門監造」為特色

 

分子態執行董事蔡鵬冬

 

　　產業園中其一間企業是分子態（澳門）中藥科技公司，於2019年落戶橫琴，廠房日投量5噸，產量近5000公斤。執行董事蔡鵬冬指，選擇橫琴因與澳門距離較近，而且橫琴近年主力發展中醫藥，購買藥材更方便，生產成本亦更低，加上有政策租金補貼、註冊相關的政策支持。

 

　　蔡鵬冬稱，港澳產品在市場上更容易被接受，尤其是東南亞市場，而公司生產既中醫藥產品既可以保留澳門元素，亦可以享受在橫琴生產的優勢，以「橫琴製造、澳門監造」為特色；未來亦會考慮在香港設立機構。

 

經濟通通訊社記者史寒冰橫琴專電

 

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