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《午市前瞻》美債上限問題限制入市意欲 喜相逢有貨宜先食胡

09/11/2023

　　恒生指數半日報17513，跌54點或0.3%，主板成交近414億元。恒生中國企業指數報6026，跌13點或0.2%。恒生科技指數報4021，升1點或不足0.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及中國平安(02318)；騰訊收報305.6元，跌2.8元或0.9%，成交19億元；小米收報16.46元，升0.32元或2%，成交18.33億元；中國平安收報37.9元，跌0.6元或1.6%，成交14.55億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里(09988)；阿里收報81.85元，跌0.65元或0.8%，成交7.16億元。

 

(喜相逢集團網頁截圖)

 

溫鋼城：萬八阻力大  萬七以下可部署高息股*

 

　　恒指連跌第三日，上午觸及20天線水平後有支持。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，雖然早前看淡恒指今年內或要下試16000，但氣氛暫未會令大市月內馬上跌至16000。他預期今年餘下時間將於16500至18500上落，短線觀望下星期美債上限問題，因應市場對此抱有較大憂慮，故現時股市上動力不大，預計18000以上便會有沽壓。


　　但他建議，當恒指跌穿17000時，投資者不妨部署個別較強板塊，包括手機設備股、車股以及早前極弱但近期大幅改善的醫藥股。另外，油股及中資電訊股等高息股，亦可趁大市回調時部署。

 

喜相逢累積升幅大可食胡


　　今日上市新股喜相逢(02473)昨日暗盤大幅收高逾98%，今早較招股價同樣高開逾98%，其後升幅一度擴大至超過2.5倍。溫鋼城指並未有留意汽車租賃平台股份喜相逢，但以近期炒新股熱潮而言，如上市後走勢強勁可先持有，跌就要走。以喜相逢最大升幅達2.5倍以上計，有貨者亦應先行食胡，即使現價升幅已收窄，但仍已大賺約六至七成，幅度不小，故亦可考慮先行獲利。

 

消費力弱限制平台股表現


　　除喜相逢外，貝殼(02423)亦是行業內並非直接從事銷售的公司，而是以行業生態應運而生的行業持份者。對於這類行業旁支相關股份，溫鋼城指，最重要還看本身行業的供求關係，如果行業本身發達，而且市場需求量大，自然旁支公司亦會受惠。目前內地消費力不足，對於買樓買車意欲未必太大，喜相逢及貝殼等平台企業亦有機會受影響。

 

喜相逢分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/11/2023 13:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/11/2023 13:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/11/2023 13:00
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