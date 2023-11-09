【大灣區直擊】河套E站通將設智方便櫃枱助港人進行身份認證

河套深港科技創新合作區早在1995年已開始發展，而今年中央出台《河套規劃》，進一步支持河套深港科技創新合作區發展。

福田區政數局河套分廳負責人王柄鈞

河套區中設有E站通，為港人港企提供一個一站式辦理海關和地方政務服務事項的地方。福田區政數局河套分廳負責人王柄鈞指，E站通提供180項針對港人港企的服務事項，主要包括社保、駕照辦理等；下一步將推出225項圍繞港人港企的衣食住行、生活、工作相關的需求服務。

月底起設智方便服務櫃台作身份認證

11月24日起，香港智方便團隊將在e站通設立服務櫃台，幫助港人港企進行身份認證，認證成功後港人便可通過手機自助辦理299項業務事項，包括國際駕照申領等，方便他們毋須費時往返香港。他建議，如果港人港企第一次到E站通辦理事項，可以先通過網上事先了解相關條件和材料清單。

大灣區律師：通關後生意增一成

大灣區律師吳樂茗

E站通設有有港藉律師當值讓港企作簡單諮詢，本身在香港擔任執業律師逾20年的吳樂茗表示，有朋友會定時當值。他去年8月成為第一屆大灣區律師，開始在內地為不同企業提供商業法律服務。他指，今年8月開始，他的生意增加最少一成，預計是因為通關後，香港企業已重整好原有業務，並準備開拓更多市場。

港企到河套發展首要考慮優惠政策

吳樂茗表示，港資企業來河套合作區發展，首要考慮的是利潤，以及發展的穩定性及可預見性，企業一般希望了解當地的優惠政策，如何最好地落地，以及稅制和法律制度分別。

他又指，河套合作區是香港與深圳對接發展的機遇，具「五流四制」優勢，五流為金流、人流、物流、信息流及商流，四制則指河套區在法律、稅務、科技、區域的制度與內地其他地區均有不同。

經濟通通訊社記者史寒冰深圳專電

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