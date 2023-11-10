《午市前瞻》恒指大機會再穿年內新低 潤電撇除特息後未算吸引

恒生指數半日報17232，跌278點或1.6%，主板成交逾396億元。恒生中國企業指數報5915，跌115點或1.9%。恒生科技指數報3905，跌118點或2.9%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中芯(00981)及小米(01810)；騰訊收報302.4元，跌4.4元或1.4%，成交14.06億元；中芯收報22元，跌1.4元或6%，成交13.74億元；小米收報16.42元，跌0.1元或0.6%，成交12.37億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中芯及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及小米。

(華潤電力網頁截圖)



曾永堅：恒指50天線為最大阻力

美國聯儲局主席鮑威爾表示未來仍有加息的可能性，為近期市場憧憬息率見頂預期降溫，隔晚美股受壓，環球股市下跌，港股半日一度跌超過300點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，之前港股憧憬息口見頂，帶動恒指突破50天線，但隨後反覆下跌並遠離50天線，反映50天線仍是恒指短期最大阻力。

他提到，除了美國維持鷹派立場外，近期內地經濟數據亦令人失望，增加市場對內地經濟前景的憂慮，種種利淡因素下，恒指大有機會失守16879，再創年內新低。

內地經濟數據差 不利整體電力股

華潤電力(00836)宣布為慶祝公司上市20周年及重新晉身藍籌，決議宣派每股普通股0.5元特別股息，消息帶動股價上午逆市升逾1%。曾永堅指，特別息對股價有即時利好作用，尤其近期港股避險情緒升溫，加強市場對高息股偏好。但他指特別息為單次行動，並非持續派息行動，而撇除特別息後，潤電預期息率約為6至6.5厘，在現時高息環境下不算特別吸引，若部署收息亦另有更多選擇。

他又提到，因市場目前對內地組濟前景有一定憂慮，製造業PMI持續差過預期，反映工業活躍程度較低，基本面較為不利整體電力股。目前潤電於20天線約14.7元有初步支持，料後市維持14.7至15.2元窄幅上落。

華潤電力股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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