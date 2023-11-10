【大灣區直擊】初創港企入駐前海夢工場，獲住屋補貼拓內地市場

前海夢工場由前海管理局、深圳青聯和香港青協三方發起成立，容許符合資格的香港創業團隊進駐，並可獲首年免租、個稅按香港交稅標準等政策優惠。

內地市場對港製造業是機遇

派對文化是一間香港企業，在香港經營派對服飾業務已十多年，2017到深圳南山設分公司開拓內地市場，並於去年將辦公室遷入前海夢工場。前海主題派對文化（深圳）有限公司總經理周傑指，在香港發展時一向接觸海外的大客，之後見國內的中產發展得幾好，認對派對服飾品類在內地有一定市場，便將總部遷至深圳。

她指內地市場對香港的製造業是一個機遇；香港人才的專業及綜合能力較強，如與客戶溝通更有效。而內地人才則對本地消費市場更熟悉，更清楚本地消費習慣。

前海房屋補貼具吸引力

同樣以前海夢工場為總部的幻影未來成立於2020年，專注於3D AI虛擬人的研發及應用，CEO陳國峰認為，前海最實惠的政策是50%以上的的房租補貼，公司一些香港員工都可以得到一些生活及租房補貼，對他們來說是非常好的待遇；其他政策亦包括對研發的補助，但他指公司已開始錄得盈利，現有的補貼等於「多賺點錢」。

他又指，公司的研發成本佔總成本90%，核心技術由香港人才負責，AI大模型和3D建模等工作則由內地同事負責。

港人創加速器助初創企業於前海立足

周天意是香港人，她在前海夢工場創辦的亞諦加速器，支援已有一定基礎的初創企業，目前入駐的項目有30多個，在孵公司估值超過30億元人民幣，內有就業、創業港人50多位。

她指，加速器會協助企業申請政府資助、補貼，又會為企業尋找辦公室等，因其支援的企業本身都有一定發展程度，故目前30多間公司都順利營運，當中包括跨境電商、文創及半導體領域，公司規模由10人至100多人。她認為前海的政策最優惠港人，包括各類型的補貼等，一般需時1至3個月便可成功申請，容易吸引港資初創企業進駐。

經濟通通訊社記者史寒冰前海專電

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