耶倫：與市場參與者討論後，放慢長期國債增發速度

美國財政部長耶倫表示，在與市場參與者舉行例會後，決定放慢長期國債增發速度。她指出，利率已從高點回落了一些，財政部在下月1日的發債規模公告中，表現出一定靈活性。



耶倫日前在與中國副總理何立峰會晤後說：「定期和可預測是我們發行的核心基礎，但我們也確實定期與市場參與者討論，試圖了解孳息率曲線上不同點的供求狀況，顯然曲線長端似乎存在不同尋常的壓力」



大摩和高盛降息預測現分歧



另一方面，摩根士丹利和高盛對美聯儲局降息的預測出現分歧，差距達125個基點。摩根士丹利經濟學家周日（12日）發布的2024年經濟展望中預測，美聯儲局將於明年6月開始降息，然後在9月以及第四季之後的每次會議上降息，每次降息25個基點。到2025年底，政策利率將降至2.375厘。



高盛同日發表的經濟展望卻預計，美聯儲局要在明年第四季才首次降息25個基點，到2026年中期每季降息一次，總共降息175個基點，利率最終會落在3.5-3.75厘範圍。

撰文：經濟通採訪組

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱