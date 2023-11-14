《午市前瞻》習拜會未必一面倒向好 平保未見底不宜沾手

恒生指數半日報17408，跌17點或0.1%，主板成交近430億元。恒生中國企業指數報5968，跌20點或0.3%。恒生科技指數報3951，跌30點或0.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及阿里(09988)；騰訊收報307元，跌2.8元或0.9%，成交20.51億元；小米收報15.82元，跌0.4元或2.5%，成交11.72億元；阿里收報79.35元，跌1.3元或1.6%，成交9.7億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里。

(中國平安保險網頁截圖)

張智威：美國10月通脹未必大升

恒指維持偏軟走勢，目前正於20天線爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，市場目前正在等待習拜會之後可能出現的成果，市場傾向抱有期望，但實際結果如何仍未知，或未符合市場預期。另一方面，他預計美國10月份CPI按年升幅未必太大，因近期美國其他經濟數據表現不太好，預計當地10月份通脹難以大升。



平保(02318)早前被傳須出手拯救碧桂園(02007)，拖累股價失守40元水平，但昨日起有回升動力，最新公布今年頭10個月原保費收入按年升4.8%，股價半日再升逾2%。張智威指，雖然平保澄清從未被要求收購碧桂園，但平保第三季業績都出現倒退，加上不知其持有的內房債是否已經撇帳，前景未明朗下，預計平保股價將繼續尋底，大有機會跌穿36元水平。



他提到，平保上方阻力約為20天線的40元，但目前難以估底，股價易跌難升，不建議投資者貿然入手。

中國平安保險股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



撰交: 經濟通通訊社市場組



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