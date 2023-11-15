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《午市前瞻》大市仍未真正回升 內地救市消息難刺激內房股

15/11/2023

　　恒生指數半日報17888，升491點或2.8%，主板成交逾643億元。恒生中國企業指數報6130，升165點或2.8%。恒生科技指數報4069，升117點或3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報318.6元，升10.8元或3.5%，成交46.68億元；美團收報111.5元，升3.2元或3%，成交19.78億元；阿里收報82元，升2.8元或3.5%，成交16.51億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(萬科網頁截圖)

 

連敬涵：恒指未破18037難證明轉勢

 

　　美國公布10月份CPI按年只升3.2%，低於市場預期的3.3%，同時有傳內地將以萬億規模拯救內地樓市，恒指半日最多升超過500點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指18000關口阻力仍然較大，雖然今日股市回升，但仍未收復月初升浪高位18037，認為須待恒指突破18037才能反映走勢真正轉強。


　　他指，美國通脹放緩利好因素消化後，隨後便要觀望習拜會成果及騰訊(00700)業績等，會否成為推動大市上升的因素。如大市未能藉此破位，有可能出現高成交見頂，建議投資者應待市況真正突破才追貨。

 

內房新消息未見太大新鮮感


　　外電引述知情人士指，內地將推出萬億元規模的救市措施，人行或會通過專項借款、抵押補充貸款(PSL)等政策工具，分階段通過政策性銀行提供中長期低成本資金，以支持「三大工程」建設。，不過，連敬涵坦言除「萬億規模」字眼較為新鮮之外，「三大工程」為過去都有的措施，認為今次消息利好作用有限。


　　他認為今日內房股集體反彈主要由於股價已過殘，即使國企內房仍難免受累，如潤地(01109)及早前獲國企深鐵護航的萬科(02202)，短線反彈惟整體受制於50天線，現價入手難有太高獲利空間，不一定非得要買內房股。

 

萬科股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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