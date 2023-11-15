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恒指飆超過700點破18000關，內房股科技股飆升

15/11/2023

　　美國通脹進一步放緩，市場憧憬聯儲局暫停加息並即將開始減息，恒指上午已曾升超過500點，午後升幅進一步擴大，最多曾升705點高見18102，繼11月6日以來再度重上18000關口，創10月13日以來新高。

 


　　重磅股維持升勢；阿里(09988)升4.6%，報82.85元；美團(03690)升4%，報112.6元；騰訊(00700)升4.1%，報320.4元；友邦(01299)升3.4%，報73.75元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅6.3%；滙控(00005)升2.7%，報59.95元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅4.6%。


　　內房股受萬億救市傳聞繼續炒上；龍湖(00960)升6.3%，報13.1元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅10.3%；碧桂園服務(06098)升4.8%，報7.25元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅6.5%；融創中國(01918)升10.1%，報2.28元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅10.7%；萬科企業(02202)升2.8%，報8元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4.2%；碧桂園(02007)升5.4%，報0.78元。


　　現時，恒生指數報18041，升645點或升3.7%，主板成交逾1015億元。國企指數報6185，升221點或升3.7%。恒生科技指數報4104，升152點或升3.9%。


　　即月期指新報18085，升683點，高水43點。即月國指期貨報6208，升234點，高水22點。即月科指期貨新報4112，升161點，高水29點。


　　上證綜合指數報3071，升15點或升0.5%，成交3698.91億元人民幣。


　　深證成份指數報10068，升63點或升0.6%，成交5694.02億元人民幣。

 

撰文：經濟通採訪組

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